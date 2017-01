Ne pregătim de un nou val de nenorociri

Traian Băsescu a demonstrat că o ţară şi un popor se pot conduce numai din minciuni şi manipulări. A jurat că nu va scădea nicio pensie şi niciun salariu, a promis că România a trecut de pragul critic, după ce, de două ori înainte, în campaniile electorale, a decretat că România nu este în pericol să intre în criză, a lăsat tripleta Blaga-Videanu-Udrea să acţioneze nestingherită, i-a tolerat pe portocalii la borcanul cu miere şi, în ciuda declaraţiilor “pe sticlă”, le-a asigurat spatele. În timpul mandatului său, am descoperit că deputaţii portocalii stau în hoteluri de lux ce costă în jur de 1.900 de euro pe lună, asistăm la “şorici” înfrăţiţi cu diverşi interlopi, ne uităm neputincioşi la combinaţii şi lovituri sub centură, dar nu vedem nimic bun. După fiecare anunţ băsescian privind ieşirea României din criză sau depăşirea punctelor critice au urmat: tăierea salariilor bugetarilor, concedieri masive, creşterea taxelor şi impozitelor, majorarea TVA, blocarea creditelor, tăierea subvenţiilor, falimentarea spitalelor şi, mai nou, înfometarea nou-născuţilor şi sistarea natalităţii. În acest moment, cea mai mare vulnerabilitate pentru România nu mai este presa, ci tocmai preşedintele, care nu se comportă ca un şef de stat. Aflat ieri prin Covasna, preşedintele, care a câştigat alegerile în străinătate, a mai declarat încă o dată că “România a depăşit momentul critic” şi a mulţumit UDMR pentru faptul că şi-a asumat, alături de PDL şi minorităţi, responsabilitatea de a trece ţara prin criză. El a precizat că revenirea din criză va fi lentă, dar temeinică şi că nu va mai fi o creştere a nivelului de trai bazată pe consum excesiv (normal, de unde bani dacă s-au tăiat salariile!?!) şi pe “bula imobiliară”, despre care se credea că aduc venituri mari şi sunt veşnice. Acelaşi Băsescu le-a spus covăsnenilor că România are un Guvern determinat să modernizeze ţara şi care nu vrea să îi mintă pe români, la care se adaugă şi un preşedinte care, la fel, nu vrea să îi mintă pe români!?! Aşa este. Nu avem puterea să vă contrazicem pentru că altfel veţi demisiona… în cinci minute! Apoi s-a arătat indignat că se încearcă “acreditarea ideii că statul este responsabil pentru fiecare cetăţean”, ceea ce, în opinia sa, nu este adevărat: “Acesta este comunismul exprimat în fiecare dimineaţă în mijloacele mass-media”. Îi reamintim preşedintelui că, în Constituţia României, la art. 47, se stipulează că “statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”.