Ne promovăm legumele şi fructele în Rusia şi Ucraina

Comisia Europeană a aprobat, vineri, 14 programe din 11 state membre pentru a promova legumele şi fructele atât pe piaţa internă, cât şi în ţări din afara UE, în urma crizei cauzate de bacteria E-Coli. Unul din cele 14 programe vizează România. Astfel, Organizaţia Naţională Interprofesională “Prodcom” Legume-Fructe va beneficia de o sumă totală de 984.776 de euro pe un interval de trei ani, cofinanţarea din partea UE fiind de 492.388 euro (50% din sumă). Obiectivul este de a promova legumele şi fructele româneşti pe pieţele din Rusia şi Ucraina. Pentru primul an, „Prodcom” Legume-Fructe ar urma să primească 333.320 euro (din care 166.660 euro de la UE), în al doilea an - 315.848 euro (157.924 euro de la UE), iar în ultimul an - 335.608 euro (167.804 euro de la UE). În plus, România este una din cele trei pieţe (celelalte două sunt Germania şi Cehia) vizate de programul pentru Bulgaria, care va beneficia de o sumă totală de 2,5 milioane euro (pe doi ani), din care jumătate va fi asigurată de UE. Bugetul total pentru cele 14 programe, care se vor derula timp de trei ani, este de 34,1 milioane de euro, din care cofinanţarea UE este de 17 milioane euro (50%). Aceste programe fac parte dintr-o serie de măsuri propuse de Comisie în această vară pentru a rezolva situaţia dificilă de pe piaţă cu care se confruntă acest sector ca urmare a crizei E-coli.