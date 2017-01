Ne ţinem de promisiunea către FMI şi plătim mai mult la gaze

Pentru că nu a vrut să-şi dinamiteze definitiv capitalul de imagine şi aşa serios afectat, guvernarea anterioară a “uitat” să majoreze preţurile gazelor naturale, lăsând o moştenire grea actualului Guvern. Informaţia vine de la însuşi şeful misiunii FMI de evaluare a acordului preventiv cu România, Erik de Vrijer, care a declarat că a convenit data trecută cu Guvernul şi… lucrurile trebuie să se întâmple. “Nu s-a acţionat în avans, am convenit data trecută cu Guvernul. Acordul rămâne aşa cum a fost agreat iniţial. Totuşi, în ultimii câţiva ani, există un mecanism în România ca dacă pentru producători costurile cresc, se apelează la o formulă care arată cum această creştere de costuri va trece în preţul de vânzare cu amănuntul. Această formulă nu a fost aplicată. Aşa că există aici un bagaj dificil în ajustarea preţului la gaze la ceea ce ar fi trebuit să fie preţul dacă mecanismul actual ar fi fost aplicat. Aceasta reprezintă un fel de corecţie a acestei lipse de ajustare a preţurilor în trecut şi de aceea corecţia este făcută în vederea anticipării corecte pe viitor a corecţiei de preţuri”, a explicat oficialul FMI, care a adăugat: “sectorul energetic ar trebui să fie foarte profitabil şi să fie motorul investiţiilor în sănătate, infrastructură etc. Din păcate, în sectorul întreprinderilor de stat nu este aşa pentru moment. Este important să se alinieze preţurile finale la consumatorii finali“.Întrebat de jurnalişti care este motivul pentru care Guvernul a decis această majorare, premierul Victor Ponta a afirmat şi el că Executivul a constatat acum că fostul Cabinet nu a dispus majorarea preţului, aşa cum avea obligaţia. \"Pur şi simplu ne-am trezit că această mărire trebuia făcută de Guvernul anterior şi nu a fost făcută. Este îndeplinirea unei obligaţii asumate de Guvernul României, care anul trecut a amânat aceste reglementări, iar noi trebuie să le punem în practică\", a spus Ponta. El a arătat că majorarea preţului reprezintă o actualizare şi nu are legătură cu programul de liberalizare.

Aşadar, preţul gazelor naturale livrate populaţiei va urca din septembrie cu 5%, iar pentru firme majorarea va fi de 10%. Reamintim că în calendarul anunţat la finele lunii iunie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu se regăsea, pentru anul în curs, vreo modificare a tarifelor.