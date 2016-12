Ne tratăm cu medicamente ieşite de sub patent

Din octombrie, pacienţii din România vor primi medicamentele generice, adică cele care au ieşit de sub patent, dar care au aceeaşi compoziţie cu produsul original, anunţă preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, făcând referire la modificarea listelor C pentru boli cronice, programe naţionale şi medicamentele acordate copiilor. “În cazul acestor produse există cinci produse generice pentru aceeaşi afecţiune”, a mai spus preşedintele CNAS. El a precizat că lacuna principală a sistemului era prescrierea permanentă a medicamentelor scumpe, iar din octombrie, când va intra în vigoare noul sistem de stabilire a preţului medicamentelor din lista C, medicii vor prescrie medicamente mai ieftine, dar cu acelaşi efect terapeutic.