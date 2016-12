„Ne trebuie un cadru legislativ mai clar pentru profesia de navigator“

22:00:44 / 01 Noiembrie 2016

schimbare for you

meseria asta de care vorbești nu cred ca mai exista în nomenclatorul roman de meserii. Toti care absolvă cursurile institutelor de învățământ superior cu aceasta specializare fie punte fie mașina sant aruncați in vârtejul comapanilor de crewing pt a fi cadeți, vârtej care din păcate nu prea are loc pentru romani. mai gândește-te un pic înainte de a vorbi, mai gândește-te un pic înainte de a promite ceva suntem niște mercenari fără arme luptam sa avem un loc de munca dar stupoare nu in Romania. Sincer vreau sa muncesc în Romania dar unde poate ma indrumi tu,după 2 facultate absolvite si înscris la doctorat asta ne rămâne sa slujim cum putem mai bine alte națiuni. Fie vorba intre noi aia nu dau doi bani pe tine sa nu crezi ca vaporul ala merge ca ești tu acolo și fără tine va fi haos urmat de colaps asta e gândire puerila si de prost gust.Cred ca singura soluție e sa dam examene in Anglia si sa traim acolo.Aici devine ceva utopic si mai mult cam scump visu asta.