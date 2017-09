Ne vindem pământurile la străini. Este afectată siguranța națională?!

00:27:54 / 18 Septembrie 2017

opinie

Pentru SIMPLU, Creste-ti impozitele la teren arabil. Și nu vor plăti si romanii care au terenuri agricole și cei amărâți cu 1-2 ha. O altă idee să aibă reședința in comuna unde are terenul, când vinzi un teren agricol să poți vinde și casa unde locuiești doar vinzi un business. A fost verificat un proprietar de terenuri de unde a avut bani să cumpere teren ? Legea asta proastă care e acum in vigoare e aplicată corect ? Toate primăriile sunt mână in mână cu marii propietari de terenuri, cum cineva vrea să vândă primăria îl și informează ei au puterea la sate. Legea e pentru cei săraci, cei bogați au legea banului. Cea mai simplă lege din țară vor ieși numai produse finite.