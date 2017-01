„Ne vrem identitatea înapoi“

10:29:13 / 05 Ianuarie 2017

Pentru Viorell

Se vede clar ca nu ai ramas pe stadion in ultimii ani. Motivul era simplu: toți cei care am ramas alaturi de echipa am sperat intr-o salvare miraculoasa. Asta am acceptat toți cei care mai veneam la meciuri. Nu puteam fi de acord sa fim calcați in picioare de toate satele dar speram sa mențina Farul in viață. Asta vară cand stiam ca nu mai poate face nimic am incercat sa preluam noi clubul, cu tot cu datorii, ca sa il putem salva. Dorea aducerea Berceniului pe Farul si ala a fost momentul in care s-a decis de toti cei care eram la stadion sa mergem pe drumul nostru. Eram cam 100 si toți am inteles din ce a zis Giani la acea intalnire ca ala era sfarsitul. Putem fi acuzați ca am acceptat sa stea atația ani! Da, putem fi acuzați! Numai ca daca ai vedea cate incercari am facut in anii astia ar trebui sa te acuzi si pe tine si pe prietenii tai. Impreuna poate am fi facut mai mult!