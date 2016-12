Procesul „Șpaga de la Bac“ este încă departe de a se finaliza. Ieri, în fața magistraților constănțeni au dat declarații trei martori - un elev, o profesoară și o colegă de-a lui Gheorghe Amza, preşedintele Comisiei de Bac de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia, unitatea de învățământ la care s-a descoperit, anul trecut, frauda. Gabriela Mircea, profesoară de biologie la Liceul „Ion Bănescu“, a povestit în fața instanței cum a ajuns să rezolve subiectele pentru elevii liceului. Aceasta a declarat că, în săptămâna Bac-ului, a fost sunată insistent de mama unuia dintre elevi (n.r. Gabriela Alexoiu), care i-a cerut să îi ajute pe candidați. „Vineri, în ziua examenului, am fost sunată de patru ori de o persoană care mi-a cerut insistent să rezolv subiectele și mi-a spus că, dacă nu îi ajut pe elevi, se vor desființa catedrele. Ulterior m-am întâlnit cu Alexoiu și, în drum spre locuința ei, a luat-o și pe o altă colegă de-a mea, Vasilica Constantinescu, care predă chimie. Acolo mai erau patru elevi, pe care Alexoiu i-a prezentat drept nepoții ei. Ne-a adus subiectele, iar eu am rezolvat câteva. Ulterior am plecat, fără să primesc vreun ban“, a declarat Gabriela Mircea. Întrebată de unul dintre apărători de ce a decis să îi ajute pe elevi, pofesoara a răspuns: „Fiind sub presiune că se desființează catedrele, am acceptat“.

FRAUDA Amintim că scandalul a izbucnit în iulie 2013, la ultima probă a Bacalaureatului, când un inspector a descoperit pe băncile a doi elevi fotocopii cu subiectele rezolvate. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Amza ar fi primit 3.000 de euro, cazarea şi masa la un hotel din staţiunea Saturn, pentru a le da elevilor rezolvările la toate examenele. Anchetatorii au mai descoperit că ceilalţi profesori au primit 24.000 de lei pentru fraudarea examenului. Amza este acuzat de luare de mită şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, însă a negat toate acuzațiile.