Nea Mircea croitorul: „Cine trăieşte şi nu iubeşte degeaba trăieşte“

Mai rar ne e dat să vedem pe un tort lumânări care să indice numărul 101, iar sărbătoritul să fie în stare să sufle în acele lumânări. Ieri, nea Mircea croitorul, aşa cum este cunoscut Dragomir Stoica în Techirghiol, a împlinit un an. Un an peste 100. Secretul? Pe lângă gena pe care a moştenit-o (suta de ani fiind o chestiune obişnuită în familie), nea Mircea ne-a spus că i-a plăcut să iubească şi să trăiască liniştit. Şi a avut un trai liniştit, mai puţin în perioada în care a fost pe front. „Cine trăieşte şi nu iubeşte degeaba trăieşte“, ne-a spus „tinerelul“ Dragomir Stoica, care nici la această vârstă nu se dă în lături de la glume. „Am fost rezistent de mic. La 10 ani am plecat de acasă şi de la 12 ani am devenit ucenicul unui croitor care m-a învăţat meserie. Am fost croitor de damă... şi de bărbaţi. Am făcut haine pentru toţi locuitorii din Techirghiol“, ne-a spus nea Mircea cu zâmbetul pe buze şi mândru nevoie mare. A schimbat zâmbetul cu o privire amară când a început să vorbească despre perioada în care a fost pe front. Şapte ani a petrecut în război: „Am făcut parte din cavalerie. Armata de elită. Cinci ani am luptat la ruşi. Am fost la Odesa, de unde am plecat spre Stalingrad. În noaptea când s-a terminat războiul nu ştiam ce se întâmplă, pentru că toţi erau fericiţi şi nu ştiau cum să plece mai repede spre case. Am luptat şi în Cadrilater, în Bulgaria. Am stat prin păduri doi ani, prin Balcic. Am rămas şi chior, şi surd. Războiul nu e bun. Să vă ajute Dumnezeu să nu apucaţi vreunul“.

AŞA DORINŢĂ... A revenit rapid la poveştile din timp de pace. Ne-a spus, cu mândria unui om stăpân pe meseria lui, că a croit haine şi pentru membrii Casei Regale. Nu-şi amintea mai mult. A avut o nevastă cu 13 ani mai tânără decât el, despre care cei trei copii ai săi ne-au povestit că gătea extrem de bine şi că tatăl lor a cunoscut-o pe când membrii Casei Regale veneau vara la băi. L-am întrebat despre nămolul din ghiol, dacă acesta a contribuit la faptul că a ajuns să trăiască un secol: „M-am tratat şi eu cu nămol de aici, dar nu asta m-a făcut bine. Gena este de vină“. Când l-am întrebat ce îşi doreşte la vârsta asta, ne-a spus râzând că ar vrea să aibă din nou 20 de ani, dar că ştie că nu se poate, aşa că dorinţa sa este să trăiască. „Şi să fiu sănătos cum am fost şi până acum, pentru că eu nu am fost grav bolnav niciodată. Am mai avut probleme de sănătate, dar mai rar“, ne-a spus bătrânelul, plin de optimism.

DIPLOMĂ DE ONOARE La o aşa vârstă nu era posibil să nu-i fie pregătit un tort, iar primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, i-a înmânat o diplomă de onoare în cadrul festivităţii organizate cu această ocazie. Dragomir Stoica a primit şi o monografie a oraşului, redactată de Biblioteca orăşenească, în parte, după povestirile sale şi în care el are un capitol aparte. „Fotografile sunt din anii dinainte de război. Una foarte importantă cu nea Mircea croitorul este din 1940, de acum 70 de ani. Era extrem de aranjat. Doar era croitorul oraşului. Am publicat aici şi poze cu familii de musulmani, de aromâni din perioada de glorie a Techirghiolului, perioada interbelică“, ne-a spus, la rândul său, primarul, care a adăugat că speră să-i pregătească un tort şi anul viitor.