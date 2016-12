Neacordarea subvenţiilor pentru zootehnie stîrneşte protestelor agricultorilor

Federaţia Agrostar cere Guvernului să acorde subvenţiile cuvenite crescătorilor de bovine şi ovine, pentru a evita falimentul sectorului zootehnic, şi acuză Executivul că falimentează zootehnia prin acordarea a doar 35% din subvenţii pentru bovine, sindicaliştii ameninţînd cu proteste. Guvernul a hotărît, miercuri, să aloce 160 de milioane de lei pentru plata subvenţiilor pe cap de animal la specia bovine, pentru anul 2009, ceea ce înseamnă, aşa cum declara premierul Emil Boc, doar 35% din suma cuvenită, de 571 de lei/cap de animal, arăta federaţia. \"Pentru ovine, deocamdată, nu s-a dat niciu un leu subvenţie. În această situaţie, efectivele vor fi tăiate, pentru că oamenii nu o să mai aibă bani să cumpere furaje, 70-80% din ferme se vor închide şi angajaţii vor rămîne şomeri. Criza economică, preţul scăzut al laptelui şi lipsa subvenţiilor pun pe butuci zootehnia românească. Cerem ceva ce ni se cuvine, potrivit legislaţiei în vigoare, nu cerem ceva în plus şi nu cerem nici majorări salariale\", a declarat preşedintele Agrostar, Niculae Ştefan. Consiliul Naţional al Agrostar va decide, săptămîna viitoare, următoarele acţiuni de protest, care se înscriu în calendarul anunţat în luna septembrie şi care a debutat cu pichete de protest la Guvern şi Ministerul Agriculturii. Bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat cu 160 milioane lei în vederea plăţii în acest an a subvenţiei pe cap de animal, exlusiv pentru creşterea bovinelor, condiţia stabilită pentru acordarea banilor fiind ca fermierii să deţină cel puţin trei astfel de animale. Banii vor fi alocaţi din Fondul de rezervă bugetară, conform unei hotărîri aprobate, miercuri, de Executiv. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat, în luna iunie, campania de primire a cererilor de subvenţii pentru zootehnie, crescătorii de bovine depunînd 232.000 cereri, iar cei de ovine şi caprine 44.600 de cereri, niveluri similare cu cele de anul trecut. Numărul de bovine pentru care fermierii au cerut subvenţii a rămas la acelaşi nivel cu cel din 2008, de 1,4 milioane animale, în timp ce efectivul de ovine/caprine s-a majorat cu 500.000 capete, de la 6,5 milioane la şapte milioane. Sprijinul financiar se acordă sub forma unei prime pe exploataţie pentru bovine, respectiv prime pe cap de animal, pentru ovine şi caprine. Pentru a beneficia de acest sprijin, crescătorii de animale au putut depune cereri la centrele locale sau judeţene ale APIA, în intervalul 29 aprilie-15 iunie inclusiv. Pentru crescătorii de bovine, prima de exploataţie se acordă fermierilor care deţineau cel puţin trei capete la data de 31 ianuarie 2008, iar vîrsta animalelor este de cel puţin şase luni. Totodată, solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, iar ferma trebuie să fie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei. Valoarea sprijinului financiar este stabilită prin hotărîre de guvern, în funcţie de numărul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor. Anul trecut, crescătorii de ovine şi caprine au primit un sprijin financiar de 25 lei pe cap de animal, iar crescătorii de bovine au beneficiat de o subvenţie de 350 de lei pe animal.