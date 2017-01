„Ne-am orientat după resturile de maşină şi ţipetele copiilor“

Militarii americani care au participat, duminica trecută, la salvarea celor patru persoane rămase încarcerate în maşina care a căzut în gol într-o prăpastie de 200 de metri de pe serpentinele de la Posada spun că au trecut printr-o experienţă care i-a marcat emoţional şi sunt fericiţi că au putut să fie de ajutor. „Doar ce plouase, iar drumul era alunecos. La un moment dat, am văzut oameni alergând pe marginea drumului, iar apoi câteva resturi de maşină în apropierea unei rupturi în parapetul de protecţie. Câţiva colegi au coborât imediat în prăpastie. Eu mi-am pus bocancii şi am început să cobor spre maşină. Din păcate, din cauza copacilor şi a tufişurilor nu aveam contact vizual cu victimele sau cu militarii care au coborât primii în râpă. Am stabilit o linie telefonică de comunicare între cei care au rămas sus şi cum echipa care s-a apropiat de victime şi aşa am reuşit să coordonăm foarte bine intervenţia. Personalul medical a luat cu el şi echipamentul de asistenţă medicală şi a acordat îngrijirile medicale necesare pentru a stabiliza pe cât posibil victimele. Militarii au acţionat foarte bine, au fost conştienţi de riscurile la care se expun, având în vedere că au trebuit să coboare pe un teren foarte periculos, dar totul a mers foarte bine“, a declarat comandantul echipei de salvatori, căpitanul James Flood.

OPERAŢIUNE DIFICILĂ „La început nu ne puteam da seama unde este maşina, aşa că am decis să coborâm în prăpastie. Nu o vedeam, din cauza copacilor şi tufişurilor. După câteva zeci de metri am început să vedem urme şi resturi de maşină şi ne-am orientat după ţipetele de ajutor ale copiilor. Din fericire, unul dintre părinţi vorbea engleza şi, odată ce am reuşit să îi explicăm că suntem militari americani şi că suntem medici, s-a calmat. I-am stabilizat şi i-am transportat sus în condiţii de maximă siguranţă“, a declarat unul dintre paramedicii americani care a coborât în prăpastie, subofiţerul şef Kathy Canady. Directorul american al exerciţiului Black Sea Rotational Force (BSRF) 2012, din care fac parte cei 15 militari care au intervenit la Posada, spune că oamenii săi au făcut exact ceea ce trebuie să facă orice persoană şi că, deşi erau obosiţi după maratonul care a avut loc la Moeciu de Sus, nu au ezitat să coboare în prăpastie. „Am vorbit cu militarii şi mi-au spus că maratonul a fost greu şi că coborârea şi urcarea din prăpastie i-au solicitat la maximum. Cu toate acestea, au fost fericiţi să o facă. La ceremonia de deschidere a exerciţiului am zis că de acum suntem vecinii dumneavoastră şi suntem fericiţi că am avut ocazia să facem ceea ce ar trebui să facă un vecin bun“, a declarat lt. col. Richard Coates, directorul american al exerciţiului BSRF 2012. Reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova spun că unul dintre copii prezenta un traumatism toracic sever, iar celălalt doar excoriaţii, în timp ce în cazul unuia dintre adulţii care au ajuns la spital exista o suspiciune de fractură de bazin.