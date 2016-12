Patru persoane au ajuns la spital sâmbătă dimineaţă, în urma unui accident rutier provocat de un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, în localitatea constănţeană Dorobanţu. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că Iulian M., de 33 de ani, se deplasa pe Drumul Naţional 2 A (Constanţa - Hârşova), dinspre Hârşova către comuna Mihail Kogălniceanu, la volanul unei Dacii. Ajuns în localitatea Dorobanţu, au stabilit anchetatorii, acesta a pierdut controlul maşinii, care a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat într-un şanţ. În urma coliziunii, conducătorul auto dar şi trei pasageri au fost răniţi uşor. În momentul în care l-au testat pe şoferul Daciei cu aparatul Drager, oamenilor legii le-a devenit cât se poate de clară şi cauza producerii accidentului. Poliţiştii spun că bărbatul avea o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

CONFUZIE TOTALĂ Oricât de mult s-a străduit, conducătorului auto i-a fost extrem de greu să explice ce s-a întâmplat: „Nu ştiu ce s-a petrecut aici, că văd că nici podul nu e rupt... Ne-am trezit aici, în groapa asta... A venit şi Poliţia... În maşină eram cinci inşi. Cinci din câte ştim noi, că am vorbit şi cu poliţiştii... Nu ne mai aducem aminte nimic”. La fel de confuz s-a arătat şi unul dintre pasagerii Daciei: „Eu m-am trezit aici, în şanţ. Am adormit în maşină pe drum, habar n-am ce s-a întâmplat. Nu ştiu cine a condus maşina, că eu dormeam. Am băut azi noapte, cred că se cunoaşte”, a declarat acesta. Pentru scoaterea unuia dintre pasageri din Dacia distrusă a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. „Maşina putea în orice moment să cadă peste victimă. Am scos o singură persoană, care avea piciorul prins sub caroserie”, a declarat plt. adj. Marian David, din cadrul ISU „Dobrogea”. Poliţiştii de la Rutieră au deschis un dosar penal pe numele şoferului pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.