S-au supărat pe noi neamurile prezidentului din UE! Au făcut tărăboi mare când cu suspendarea domniei sale din funcţia de preşedinte, căci, nu-i aşa, de atunci au pentru noi, ăia care au votat contra, un dinte! Plus măseaua de minte. Nu ştiam eu de ce, în perioada tumultoasă a garajului, domnul Băsescu stătea liniştit pe gard şi privea zâmbitor la Onaca, veşnic fiul risipitor al câte unui mare conducător! Congresul PPE, care are ca simbol fesul, ne-a oferit pe îndelete imaginea dezlânată a neamurilor europene ale domniei sale. Alea cu gărgăuni în cap, cărora, într-un torent nebun, le urlă în cap refrenul SI, de două ori, al loviturii de stat. E unul acolo, cu fizic de baros, care ne ia tot timpul la rost. După ce a întors democraţia cu susul în jos, ca pe o foaie de plăcintă zdrenţuită şi obidită, s-a grăbit să-i tragă de urechi pe cei care au votat împotriva preşedintelui Băsescu! Aştia ar fi, la mintea lui de baros, duşmanii UE! Măi, să fie, ce are şi ăsta în scufie! De două zile, preşedintele e ca naşul mare, care pică vioi tot timpul în picioare... I-au venit neamurile din UE şi e tare fericit că „ku verii s-a găsit”. În materie de neamuri, asistăm la o veritabilă desfăşurare de forţe. Trebuie să recunosc, prezidentul şi-a făcut prin diverse alianţe mulţi veri în Europa domnului Hopa-Hopa... Verişorii dumnealui, din Europa de jos sau de sus, în funcţie de direcţia carului cu boi din Caracal, sunt tari în gură. Ca şi prezidentul. Au la bază teza loviturii de stat. Ca şi prezidentul. Adoră doar votul cu dedicaţie, precizez, după gustul şi asemănarea lor. Ca şi prezidentul. Se conduc după principiile lozincii care ne avertizează că cine nu este cu ei, PPE, PDL etc., este împotriva lor!! Păi, de asta am intrat noi în Europa? Ca să dăm o formă voalată avertismentului consacrat cu fabricile şi uzinele patriei? Dai în mine, bre, dai în fabrici şi uzine! Preşedintele ne-a avertizat în legătură cu acest posibil dezastru, pe care, ce-i drept, toţi cei care au votat contra, bre, l-au ignorat. E drept, în ţărişoara noastră, nu mai sunt prea multe fabrici şi uzine, cu excepţia principalului producător de capace de WC de la OLTCHIM. Neamurile din UE ale prezidentului au dat năvală în Bucureşti. „Bă, care te iei de Băsescu, o mierleşti!” Desigur, este o figură de stil. Cu astfel de figuri de stil, coborâte la un nivel casnic, ne-a onorat verişoara prezidentului din Germania. Ne-a pus pe cocoaşă cât să nu putem duce! Democraţie europeană, democraţie europeană, da cu ghimpi pentru contestatarii lui Băsescu! Adepţi ai figurilor de stil, neamurile din UE ale prezidentului ne-au băgat pe gât, sub formă de untură de peşte, noua lor democraţie. În principiu, după cum s-a răstit la noi verişoara din Germania, cine mişcă în front este halit! Au zis unii că sunt noi motive de suspendare a lui Traian Băsescu. Eroare. Nu-i omeneşte să-l sancţionezi pentru că şi-a întâmpinat la gară, pe peronul politichiei, neamurile din UE, cu verişoara „gură bogată” în frunte. Precizez, neamurile politice.