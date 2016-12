Ne-aşteaptă un an infernal

MERGEM ÎN DIRECŢIA GREŞITĂ? Mesajele optimiste ale guvernanţilor pentru 2012, exprimate pe bloguri sau în public, nu au nicio bază reală. De fapt şi de drept, 2012 va fi un an „infernal”, consideră senatorul PSD Dan Şova. „Aceleaşi mesaje le-am auzit în 2009, 2010 şi 2011. Acum, puterea le repetă, sperând că românii au memorie scurtă. Ei bine, românii nu au memorie scurtă, iar dovadă pentru acest lucru stau recentele sondaje, care arată că mai mult de 80% din populaţie consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită”, spune Şova. El mai adaugă că singurele certitudini la început de an sunt că preţurile vor creşte vertiginos şi că veniturile populaţiei vor rămâne la fel: „Nivelul de trai al românilor va continua să se deterioreze. Mesajele optimiste ale puterii trădează tocmai lipsa de interes pentru problemele oamenilor şi detaşarea iresponsabilă de realităţile din ţară”. De aceeaşi părere sunt şi sindicaliştii, care apreciază că îngheţarea salariilor şi creşterea preţurilor la carburanţi şi produse alimentare elimină orice speranţă pentru un trai mai bun decât în 2011. „Din punct de vedere oficial, noi am intrat în UE la 1 ianuarie 2007, însă, în realitate, nu am pătruns decât cu un pas, axându-ne până acum numai pe îndeplinirea obligaţiilor impuse de forurile europene”, a declarat vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Ion Pisc.

FĂRĂ PROVIZII ANTI-CRIZĂ Nici analistul Ilie Şerbănescu nu este mai optimist în privinţa anului care tocmai a început: „Va fi mai greu decât în 2011, iar plata pensiilor şi salariilor ar putea deveni o problemă, dacă accesul la finanţare va fi din ce în ce mai greu de realizat. 2012 va fi mai prost din toate privinţele decât 2011. Pentru români, care şi-au cam terminat proviziile, anul va fi chiar mai greu, deoarece vor simţi din ce în ce mai acut criza”. Referitor la PIB, Şerbănescu se aşteaptă la o stagnare, explicând că nu există condiţii de creştere: „Este deja al patrulea an de criză. Nu are din ce să se producă creşterea”. Mai exact, economia va fi marcată de o scădere a consumului, pe fondul stagnării veniturilor, singurele pârghii de redresare fiind managementul competitiv al fondurilor europene şi alocărilor bugetare, spune şi secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan. „În 2012, lucrurile vor sta mai rău în ceea ce priveşte consumul, din cauza stagnării veniturilor, ca să nu spunem din cauza reducerii lor. De asemenea, creditarea este un factor care descurajează consumul. Ca soluţie, rămân investiţiile”, a declarat Pârvan.

ÎNCETINESC EXPORTURILE Exportatorii nu sunt foarte pesimişti, ei estimând doar o încetinire cu 10% a ritmului exporturilor româneşti, în 2012. Totuşi, segmentul rămâne pe plus, cu circa 4 - 5 miliarde euro, apreciază secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Importatorilor şi Exportatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu. „2012 se anunţă a fi un an cu probleme pentru economia mondială, şi în special pentru zona euro, care reprezintă circa 75% din relaţia de export a României”, a spus Ionescu. Potrivit datelor ANEIR, numărul firmelor exportatoare a scăzut cu 33%, în 2011, faţă de 2008, când pe piaţă activau peste 24.645 de firme de profil. Pentru anul în curs, exportatorii mizează în continuare pe instrumentele de garantare oferite de Eximbank şi pe stabilitatea cursului valutar.