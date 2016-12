„Nebunia” voucherelor

În contextul actualei crize prezente în toate domeniile, firmele duc o continuă luptă de supravieţuire pe piaţa românească. În comparaţie cu preţurile tot mai mari ale hranei şi ale serviciilor, salariile populaţiei sunt tot mai mici. De aceea, oamenii caută să cumpere cele mai bune servicii, la cele mai mici preţuri. Pe piaţă, concurenţa este tot mai mare, iar micii întreprinzători, folosindu-se de mediul online, implementează diverse strategii de marketing pentru a-şi atrage clienţi, dar şi pentru a-şi face publicitate. Adesea, mail-urile sunt invadate cu cele mai accesibile oferte, de regulă, din sfera serviciilor de înfrumuseţare, sport, restaurant sau turism. Cu puţină răbdare se pot găsi discounturi atractive, de până la 99%. Metoda prin care se poate intra în posesia reducerilor este simplă. În unele cazuri, firmele pun la vânzare pachete de servicii la preţuri foarte mici, numai dacă se achiziţionează şi voucherul care însoţeşte oferta. În alte cazuri, doar valoarea voucherului trebuie achitată.

REDUCERI DE 97% Se apropie Ziua Femeii, iar mediul online este invadat de oferte din sectorul de înfrumuseţare, cele mai multe dintre ele fiind valabile chiar până la sfârşitul lunii. Astfel, cu 25 de lei, poate fi cumpărat un voucher la un salon de înfrumuseţare, în schimbul căruia femeile pot beneficia de epilat total, pensat şi vopsit sprâncene. Dacă nu ar fi fost aplicată o reducere de 75%, pachetul de servicii ar fi costat o sută de lei. O altă ofertă care beneficiează de o reducere de 74% se referă la un tratament facial cu particule de aur. Acesta se poate cumpăra cu 55 de lei, în loc de 210 lei, economia fiind de 155 de lei. Şi cabinetele stomatologice îşi vând pachetele promoţionale pe internet. Astfel, cu 35 de lei se poate cumpăra un abonament stomatologic complet pe un an, care ar fi costat 1.000 de lei. În acest caz reducerea este de 97%, în preţ fiind incluse detartraje, fluorizări, plombe sau albire cu gel. De asemenea, vacanţele pot fi cumpărate cu mari reduceri. De exemplu, pentru achiziţionarea unui voucher de 39 de lei, clienţii pot beneficia de şapte zile all inclusive în Bansko, Bulgaria, la 149 de euro. Dacă voucherul nu ar fi cumpărat, preţul excursiei s-ar fi ridicat la 172 euro. O altă ofertă şi mai atractivă este pentru petrecerea Paştelui în Bulgaria, la Nisipurile de Aur. Dacă se achiziţionează un voucher de 29 de lei, vacanţa de patru zile all inclusive la un hotel de trei stele cu piscină va costa 57 euro. Ofertele de acest tip au saturat piaţa, iar cu puţină răbdare se pot cumpăra vacanţe minunate la preţuri foarte mici.