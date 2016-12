Nebunia de sărbători! Aglomerație și cozi în marile magazine

Sărbătorile parcă nu sunt sărbători pentru români dacă nu au mesele încărcate cu toate bunătățile de sezon și dacă în această perioadă nu își satisfac toate poftele și dorințele. Belșugul este cuvântul de ordine, iar acest lucru se vede cu câteva zile înainte de marile sărbători în magazine. Acestea sunt pline de cumpărători care își încarcă în viteză coșurile cu produse mai mult sau mai puțin necesare pentru ca nimic să nu lipsească în zilele de sărbătoare. De pe rafturi au dispărut cu rapiditate cozonaci, sticle cu vin, dulciuri, carne și mezeluri, ouă și vopsea de ouă, lactate, legume și fructe de sezon, produse de curățenie, cosmetice, coșuri cadou gata ambalate. MAGAZINELE LUATE CU ASALT Cel mai aglomerat a fost sectorul de carne și produse din carne, unde constănțenii au stat la coadă pentru a-și alege bucățile potrivite de miel pentru friptură, borș, drob și alte specialități. De altfel, la vânzare s-au aflat și preparate gata pregătite, pentru a ușura astfel munca gospodinelor. Drobul gata făcut după rețete tradiționale, spre exemplu, se vinde în marile magazine la prețuri pornind de la 15 lei/kilogram. Cum de pe masa de Paște nu pot lipsi ouăle vopsite, în coșurile gospodinelor și-au făcut loc cofrajele de ouă și vopseaua în culori cât mai variate. Și cozonacii au dispărut cu rapiditate de pe rafturi, angajații abia făcând față să aprovizioneze constant stocurile. Constănțenii nu s-au mai uitat la prețuri așa că au cumpărat atât sortimente aflate la vânzare la 10 lei, cât și specialități care costă în jur de 60 lei/bucată. Printre preferatele constănțenilor s-au numărat și produselele de ciocolată: ouă, iepurași și alte figurine tematice, toate au ajuns în coșurile de cumpărături. ”Am venit de dimineață ca să evit aglomerația și cozile de la casa de marcat. Aveam o listă de cumpărături, dar bineînțeles că am cumpărat și alte lucruri. Am cumpărat de toate: ouă, carne, mezeluri, lactate, sucuri, apă și vinuri, legume și alte verdețuri pentru drob și salate, de cozonaci am făcut comandă. Eu zic că le-am rezolvat pe toate”, a spus o constănțeancă aflată la cumpărături într-un centru comercial. La fel de căutate au fost și pachetele cadou gata pregătite, tocmai bune pentru a fi oferite. Prețurile pornesc de la aproximativ 100 de lei, și pot ajunge până peste 250 de lei, în funcție de dimensiuni și produsele pe care le cuprinde.

REDUCERI DE PAȘTE Dacă în decembrie este luna cadourilor, tradiția spune că de Paște trebuie să purtăm ceva nou, așa că magazinele au profitat de acest obicei pentru a-și spori vânzările. În perioada de până în Paște sau chiar pe perioada întreagii luni aprilie, constănțenii pot profita de reduceri ce ajung până la 70% la haine și încălțăminte. La Benvenuti, de exemplu, iepurașul aduce de Paște un cadou de 30% reducere la colecția primăvară - vară 2015, iar la magazinul Mim Paris, din centrul comercial Tom, în perioada 6 - 11 aprilie, la achiziționarea a două produse din colecția nouă, cel mai ieftin dintre ele va fi cumpărat cu doar 10 lei. Reduceri până la 70% pot fi accesate la achiziționarea de articole vestimentare de la Adidas și United Colors of Benetton, în timp ce la Kenvelo, toate produsele cumpărate în perioada 1 - 13 aprilie vor fi vândute la jumătate de preț. La Tom Tailor, în City Park Mall, la două produse achiziționate, pe al treilea în primești gratuit, iar la Mango, clienții pot cumpăra o serie de articole vestimentare reduse cu până la 30%. Și la Centrul Comercial Maritimo mai toate magazinele au pregătite pentru cumpărători numeroase oferte, reducerile fiind de până la 70%.