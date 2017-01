Nebunie mare în Urgența Spitalului Județean. Ce s-a întâmplat?

10:48:57 / 07 Ianuarie 2015

rusineeeee

cum se poate numi "urgenta" cand se ajunge acolo si se sta pe o banca sau in piciore 6 ore pana vine un doctor sa vada ce problema are pacientul??????nu este posibil asa ceva. in plus, cand pacientul este Internat, trebuie sa cumpere absolut tot: medicamente, branule, etc. doctorul din Spital nu elibereaza reteta conponsata pt medicamente. in plus, dupa ca externeaza pacientul, doctorul in cauza (este vorba de sectia Neurologie) il chema pe pacient la cabinetul privat peste 2 saptamani sa i se faca o consultatie. consultatia costa 100 RON!!!!!! Sper ca legea sa se schimba cat de curand: medicii care profeseaza in spitalele de stat sa NU li se permita sa aiba si cabinete private!