Necesităţile judeţului, susţinute de parlamentari prin amendamente

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, a declarat că, la nivelul judeţului Constanţa, s-a făcut o centralizare a tuturor proiectelor aflate în desfăşurare, cît şi a celor propuse pentru anii următori. El spune că unele se pot încheia într-un an, altele în mai mulţi ani, însă suma cumulată necesară tuturor proiectelor ajunge la aproximativ 200 de milioane de euro, o sumă foarte mare. „Sînt anumite priorităţi, atît pentru oraşe, cît şi pentru mediul rural. În judeţ, prioritatea numărul unul este să terminăm toate şcolile, să construim creşe şi grădiniţe unde e nevoie. Aceste proiecte putem să le facem şi avem fondurile necesare”, a declarat vicepreşedintele CJC. În vederea atragerii de fonduri, reprezentanţii CJC s-au întîlnit cu parlamentarii constănţeni pentru a le solicita sprijinul în acest sens, iar aceştia, la rîndul lor, au depus o serie de amendamente la aprobarea bugetului de stat. De exemplu, deputatul Manuela Mitrea a depus un amendament referitor la asigurarea finanţării în vederea montării unui sistem de alimentare cu apă şi a unei reţele de canalizare în unele zone din Colegiul 8, unde sînt case care încă nu beneficiază de utilităţi. Vicepreşedintele CJC spune că ştie despre această situaţie, iar un astfel de proiect este cuprins deja în bugetul pe 2009 al Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa, însă, dacă amendamentul deputatului Mitrea va fi acceptat, atunci, investiţia se va face pe bani publici. O altă situaţie cu care se confruntă administraţia locală constănţeană este cea a spaţiilor retrocedate în care funcţionează grădiniţe, şi în acest sens depunîndu-se un amendament la buget. Dragomir spune că, în astfel de cazuri, legea permite funcţionarea unităţii de învăţămînt în astfel de locaţii încă cinci ani, timp în care autoritatea locală trebuie să se gîndească la o soluţie.

Senatorul PSD Alexandru Mazăre a declarat că la elaborarea amendamentelor pentru susţinerea proiectelor a colaborat cu toţi colegii, indiferent de culoarea politică: „Am elaborat amendamente pentru construcţia de biserici, şcoli, de drumuri judeţene, unde am fost solicitaţi de primarii noştri şi avem cea mai mare amputare de buget. La capitolul CJC, pentru sumele alocate celor care asistă persoanele cu handicap. Toate acestea sînt în mare deficit. Aştept de la colegul nostru, deputatul Eduard Martin, membru în Comisia de buget - finanţe, să obţină măcar o parte din amendamentele propuse de parlamentarii constănţeni”. Alexandru Mazăre a menţionat că a reuşit să treacă o serie de amedamente la cultură, fiind membru al acestei comisii. „Pentru prima oară, am vorbit cu ministrul Culturii, Theodor Paleologu, să ne finanţeze de la bugetul de stat pentru două evenimente importante pentru spaţiul cultural constănţean: Festivalul de Teatru Antic, organizat în iunie, cu participare internaţională, care va fi un eveniment cultural major şi va ajuta la creşterea potenţialului turistic, şi Festivalul Internaţional de Operă şi Balet, aflat la cea de-a XIII - a ediţie”, a spus senatorul constănţean. El a adăugat că, la Senat, s-a alocat o anumită sumă, care s-a împărţit pe cap de parlamentar, astfel încît fiecare parlamentar să dispună de un fond de cheltuieli. „Este o sumă modică. Dar vă pot spune că deja am scris amendamentul şi, în ceea ce mă priveşte, am trimis suma la Topraisar, unde este nevoie de amenajarea unui sistem de alimentare cu apă. Am vorbit cu primarul, e vorba de un proiect mai amplu şi am avea nevoie de 100 de miliarde de lei, dar măcar avem aceşti trei miliarde pentru a începe studiile de fezabilitate şi proiectul tehnic”, a completat parlamentarul.

La rîndul lui, senatorul PSD de Constanţa, Nicolae Moga, membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a semnalat, ieri, că, în 2008, nu s-a accesat niciun fond european. „Au fost cheltuite 200 de milioane de euro doar pe studii de fezabilitate. Un exemplu este Agenţia Naţională de Pescuit, care n-a efectuat niciun program. Îmbucurător pentru noi este că de la Ministerul Transporturilor sînt finanţate Centura şi Autostrada Constanţa”, a spus Moga. O propunere venită din partea senatorului este mărirea cantităţii de ţuică pentru care să nu se plătească acciză, de la 50 de litri, la 250 de litri.