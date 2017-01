Necunoscut lovit de tren

Un bărbat necunoscut a ajuns la spital, sîmbătă noaptea, după ce a fost lovit de un tren de marfă, în zona Dorally Mall, din Constanţa. Lucrătorii Postului de Poliţie Transporturi Feroviare (TF) Constanţa au fost anunţaţi prin numărul unic 112 despre producerea accidentului la km. 227, pe firul 2 al căii ferate. Anchetatorii au stabilit că necunoscutul a fost lovit de trenul de marfă nr. 39570, care circulă pe relaţia Agigea Nord - Constanţa, corpul lui fiind găsit sub al treilea vagon de la locomotivă. Întrucît maiera în viaţă la sosirea ambulanţei, victima a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în Secţia Terapie Intensivă cu vătămări foarte grave la cap şi la picioare. Medicii spun că bărbatul are şanse minime de supravieţuire. Poliţiştii de la Transporturi Feroviare Constanţa continuă cercetările în vederea stabilirii identităţii victimei şi a împrejurărilor în care aceasta a ajuns sub roţile trenului.