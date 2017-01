Necunoscută accidentată mortal

O persoană a murit, ieri seară, în urma unui grav accident rutier, care a avut loc la ieşirea din Constanţa. Martorii spun că victima, care venea dinspre cartierul Palazu Mare, voia să ajungă la staţia de microbuz şi a trecut strada în fugă, fără să se asigure. La jumătatea drumului, ea a fost lovită în plin de un taxi care se îndrepta spre Ovidiu. Şoferul autoturismului, Ionuţ Bălan, de 35 de ani, din Constanţa, le-a declarat poliţiştilor de la Rutieră că a încercat să evite impactul, dar a fost prea tîrziu. “Aveam clienţi în maşină, o femeie cu un copil de trei ani, motiv pentru care nu mergeam cu viteză. Femeia chiar m-a rugat să nu accelerez pentru că se temea. Cu toate acestea, mi-am dat seama prea tîrziu că am lovit pe cineva. Iniţial, am avut impresia că mi-ar fi aruncat cineva o piatră pe parbriz. Aveam faza lungă, ar fi trebuit să o văd, dar pur şi simplu mi-a sărit în faţa maşinii”, a afirmat taximetristul. În urma impactului, tînăra lovită a fost proiectată sub roţile maşinii şi tîrîtă pe şosea aprox. 30 de metri. Agenţii de circulaţie au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul. În urma primelelor investigaţii, aceştia au stabilit că taximetristul circula cu 80km/oră, în condiţiile în care în zona respectivă există restricţie de viteză de 50 km/oră. Întrucît asupra victimei nu a fost găsit niciun act de identitate, oamenii legii urmează să stabilească identitatea acesteia. Potrivit oamenilor legii, victima este o tînără de aprox. 30 de ani, existînd posibilitatea ca aceasta să locuiască în cartierul Palazu Mare.