Neglijenţă în serviciu la Spitalul Cernavodă!?

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa a anunţat că Spitalul Orăşenesc Cernavodă a raportat mai puţine servicii medicale decît ar fi prestat, motiv pentru care unitatea sanitară a primit mai puţini bani. ”Managerul unităţii sanitare a fost în concediu medical, iar cei care i-au ţinut locul nu au raportat corect. Este o diferenţă de aproape un miliard de lei”, a declarat preşedintele/director al Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu. Aşa se face că CJAS Constanţa i-au solicitat managerului spitalului, dr. Cristian Nicoară, o întîlnire urgentă, tocmai pentru a vedea exact ce s-a întîmplat şi pentru a pune la punct lucrurile, în contextul în care exista riscul ca angajaţii să nu-şi primească lefurile. „Vom convoca o şedinţă şi cu cei care i-au ţinut locul, pentru că situaţia întîlnită este una fără precedent. Este o situaţie foarte periculoasă pentru ei”, a declarat preşedintele/director al CJAS. „Este o neconcordanţă foarte mare între raportări”, a adăugat dr. Mocanu. În replică, managerul unităţii sanitare, dr. Cristian Nicoară, a declarat că a avut o solicitare din partea reprezentanţilor sindicatelor tocmai pentru că se zvonise să angajaţii nu-şi vor primi banii. „Nici vorbă de aşa ceva. Am stat la discuţii cu ei mai bine de patru ore, concluzia finală fiind că toţi îşi vor primi salariile”, a declarat managerul unităţii sanitare, care nu exclude posibilitatea de a se fi ajuns în această situaţie din cauza unei neglijenţe în serviciu. „Am lăsat mai multe persoane să aibă grijă de sarcinile de serviciu cît timp eu am fost în concediu medical. Fiecare ştia ce are de făcut, avea trasate sarcini foarte clar. Am alcătuit o comisie care va analiza detaliat situaţia şi abia după rezultate vom ajunge la o concluzie”, a mai spus Nicoară.