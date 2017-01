Neglijenţa ucide semeni necuvântători!

Poate din singurătate sau poate din dorinţa de a fi beneficiarul unei relaţii permanente de schimb de afecţiune, omul îşi cumpără dreptul de a fi proprietarul animalelor. Fie că este vorba despre câini sau pisici, peşti, păsări sau reptile, stăpânul este responsabil pentru traiul animalului de companie. În multe situaţii, oamenii nu acordă atenţia cuvenită patrupedelor pe care le au în grijă, nu le întocmesc carnete de sănătate, nu le efectuează vaccinurile esenţiale, nu le hrănesc corespunzător, nu le spală, nu le deparazitează, însă au pretenţia ca animalul să fie în perfectă stare de sănătate şi să nu moară. Uneori, abia atunci când animalul de companie prezintă semne de boală, stăpânii lor se întristează, iar pe ultima sută de metri încearcă să facă tot posibilul pentru a-i salva viaţa. De cele mai multe ori, tratamentele aplicate în ultima clipă nu vor schimba soarta bolnavului. Mirela Roman este o femeie a cărei pisică în vârstă de 11 ani a murit. Femeia este dezamăgită de tratamentul aplicat de medicii Clinicii Veterinare Vet Zone din Constanţa. “Chiar dacă am mers cu pisica la clinică, nu a ajutat cu nimic. Situaţia nu s-a ameliorat în niciun fel. Nici nu mi s-a spus că nu are şanse de supravieţuire”, a declarat femeia, acuzându-i pe medicii clinicii.

STĂPÂN IRESPONSABIL Oamenii trebuie să aibă în vedere faptul că, uneori, oricât de mult medicii ar încerca să aplice tratamente corespunzătoare, atât în cazul fiinţelor umane, cât şi în cazul celorlalte vieţuitoare, viaţa nu poate fi prelungită. “Stăpânii pisicii ne-au spus că a mâncat otrava pusă pentru şobolani şi a căzut de pe un butoi. Animalul era deshidratat, avea purici, nu avea efectuat niciun vaccin, nu avea dinţi şi prezenta luxaţie de cristalin. În urma analizelor efectuate am constatat prezenţa virusului Bartonela şi pancreatită”, a declarat medicul veterinar, Laurenţiu Leica. Timp de patru ore, medicii au aplicat tratamente pisicii, însă starea ei nu s-a îmbunătăţit. Dacă, însă, pe parcursul vieţii, stăpânul s-ar fi îngrijit de starea de sănătate a animalului, situaţia ar fi fost alta, spun veterinarii. “Pisica avea temperatura corpului de 36 grade. Am încălzit-o, i-am aplicat perfuzii, antibiotic, vitamina K şi tratament de hidratare. Am făcut tot ce a fost posibil din punct de vedere medical”, a mai spus dr. Leica. Pentru a evita situaţiile în care medicii nu au putere să salveze viaţa animalelor, stăpânii trebuie să se îngrijească de starea lor de sănătate şi de condiţiile de viaţă, cu reponsabilitate. Proprietarii de animale, împreună cu patrupedele, trebuie să efectueze vizite periodice la cabinetele veterinare. Fiecare pierdere vine însoţită de durere, iar vina trebuie căutata în conştiinţa fiecăruia şi apoi aruncată asupra terţilor.