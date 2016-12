Negocieri aprige pentru Guvernul din Modrogan

Parlamentarii independenţi, minorităţile şi UDMR ţintesc ciolanul guvernamental alături de PD-L. Democrat-liberali iau în calcul, pentru noua formulă de majoritate, o structură a guvernului similară celei din timpul coaliţiei cu PSD şi anume cu 18 ministere, plus cel pentru relaţia cu Parlamentul, câteva portofolii urmând a reveni partenerilor de coaliţie. Sursele din PD-L susţin că şansele ca PNL să se alăture acestei majorităţi care este pe cale să se formeze sunt mici. Preşedintele PD-L, Emil Boc, a declarat, ieri, că democrat-liberalii îşi doresc constituirea unei majorităţi de 280-290 de parlamentari, precizând că problema nu e neapărat să treacă Guvernul, ci să existe o majoritate solidă în 2010. “Va fi un an care are nevoie de un guvern solid şi puternic, iar acela poate fi format dintr-o coaliţie PNL - PD-L - UDMR - grupul minorităţilor naţionale, o majoritate care se apropie de 280-290 de deputaţi. Nu vom putea estima până nu ştim exact care va fi formula majoritară în Parlament“, a declarat Boc. Mai mult decât atât, Boc a anunţat, ieri, că Biroul Permanent Naţional a adoptat o rezoluţie cu privire la actul de guvernare, conform căreia viitoarea majoritate trebuie constituită în jurul PDL-PNL-UDMR-minorităţi-independenţi, PD-L considerând că are temeiul politic de a-şi atribui funcţia de premier. Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat că decizia Curţii Constituţionale prin care s-a respins cererea PSD de anulare a turului doi al alegerilor prezidenţiale nu schimbă strategia Uniunii de a ajunge din nou la putere. Liderul grupului minorităţilor din Parlament, Varujan Pambuccian, a avut o întâlnire cu liderii PD-L, la finalul căreia a declarat că formula guvernamentală este deschisă, putându-se merge de la guvern de uniune naţională, la o formulă restrânsă, în jurul PD-L.