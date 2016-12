Negocieri cu pumnul... în masă

Negocierile dintre sindicalişti şi reprezentanţii Guvernului au început cu stângul. Reprezentanţii a două confederaţii s-au retras de la discuţiile de vineri cu primul ministru, nemulţumite de atitudinea acestuia, care „a bătut cu pumnul în masă” şi le-a replicat „dacă nu vă convine, vedeţi-vă de drum” atunci când sindicaliştii au fost nemulţumiţi de reprezentativitatea altor colegi la discuţii. „Am crezut că participăm la negocieri normale, unde ne vom putea expune problemele. A fost, însă, permisă prezenţa reprezentanţilor unor confederaţii care nu aveau nicio legătură cu discuţiile. Premierul ne-a ameninţat, a bătut de mai multe ori cu pumnul în masă, ne-a spus că el este organizatorul, el face regulile şi că, dacă nu ne convine, putem să plecăm”, a declarat liderul CNSLR „Frăţia” Marius Petcu, explicând, astfel, motivul retragerii de la discuţi. Alături de sindicaliştii de la CNSLR „Frăţia”, s-au retras de la discuţii şi reprezentanţii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR). Discuţiile au pornit de la faptul că reprezentanţii confederaţiei „Cartel Alfa” au venit în număr mai mare decât era specificat în invitaţia premierului. Potrivit declaraţiilor lui Marius Petcu, ieşirea de la discuţii a reprezentanţilor celor două confederaţii sindicale a fost un răspuns la reacţia premierului, neavând legătură cu reprezentativitatea celorlalte confederaţii.

DIALOG SOCIAL INEXISTENT. „Premierul a avut acest tip de reacţie pentru că nu are răspuns la niciuna din probleme noastre. Confederaţia noastră nu primeşte niciun pumn în gură de la niciun Guvern. Oricum, noi vroiam să ieşim de la întâlnire dacă nu era luată în calcul problema salariului minim sau Pactul pentru ocupare”, a spus Marius Petcu. El a susţinut că este prima oară când Emil Boc reacţionează astfel în prezenţa altor miniştri. „Dacă aceasta este formula de dialog social promovată de premierul Emil Boc, eu voi refuza să mai particip la orice negociere cu acesta dacă nu-şi revizuieşte atitudinea”, şi-a exprimat nemulţumirea Marius Petcu. Boc a declarat că el nu a trimis pe nimeni acasă şi că dacă există orgolii între diferite organizaţii sindicale, acestea trebuie rezolvate în altă parte, nu în întâlnirile cu reprezentanţii Guvernului. „Eu nu am orgolii şi am invitat pe toată lumea, nimeni nu este refuzat la masa negocierilor. Unii s-au supărat şi au plecat, dar eu nu am trimis pe nimeni acasă, ei au plecat”, s-a dezvinovăţit Boc. În urma discuţiilor cu sindicaliştii care au rămas, premierul a declarat că pensiile nu vor scădea, iar valoarea punctului de pensie va fi calculată astfel încât să fie menţinută la cel puţin 40% din salariul mediu brut pe economie şi poate creşte până la 45%, în funcţie de resurse. În ceea ce priveşte femeile care au copii, acestea vor putea ieşi la pensie cu cel mult doi ani înainte. Amintim că Boc şi liderii confederaţiilor sindicale s-au întâlnit, vineri, la Ministerul Muncii, pentru a discuta despre majorarea salariului minim, legea salarizării şi legea pensiilor. Discuţiile continuă şi sâmbătă.