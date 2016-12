Negocieri dificile pentru preluarea FC Farul

Cu o săptămînă înaintea reunirii lotului în vederea pregătirii pentru sezonul 2009-2010 al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul se scaldă în incertitudine. Gheorghe Bosînceanu a anunţat că se retrage din fotbal şi că este dispus să renunţe la club fără nicio pretenţie financiară, însă lucrurile stau cu totul altfel. Negocierile cu persoane din cadrul Adunării Generale a Membrilor Fondatori a grupării de pe litoral decurg anevoios, principalul capitol al neînţelegilor fiind lotul de jucători. Totuşi, actualul preşedinte al Consiliului Director, Dumitru Manole, speră să se ajungă la o decizie clară cel mai tîrziu săptămîna viitoare. “Am purtat mai multe discuţii în ultimele zile, dar nu am ajuns încă la un consens. Cu siguranţă, săptămîna viitoare voi organiza o conferinţă de presă în care ori îmi voi anunţa demisia din funcţie, ori voi comunica faptul că am pornit pe un drum nou”, a spus oficialul constănţean. Pe lîngă semnele de întrebare privind conducerea clubului, FC Farul se confruntă şi cu probleme financiare. Astfel, jucătorii nu au mai fost plătiţi din luna aprilie, plecînd în vacanţă cu buzunarele goale. “Aşteptăm să ne fie viraţi banii. Am înţeles că patronul nostru a declarat că nu mai bagă niciun ban în bugetul clubului şi că nu există fonduri să ne fie achitate restanţele. Dacă este aşa, nu-i nicio problemă. Băgăm memorii şi plecăm liberi de contract”; a spus unul dintre jucătorii constănţeni, sub protecţia anonimatului. Din cîte se pare, gruparea de pe litoral are datorii în valoarea de 800.000 de euro către jucători, dar şi către firme cu care a colaborat de-a lungul sezonului trecut.

Măţel, între Rapid şi străinătate

Chiar dacă persoanele interesate să preia clubul de pe litoral i-au cerut actualului patron să nu mai negocieze vînzarea jucătorilor importanţi pînă cînd nu se va ajunge la o înţelegere, Alexandru Măţel este tot mai aproape de despărţirea de FC Farul. Fundaşul în vîrstă de 19 ani este dorit de Rapid, dar şi de mai multe cluburi din străinătate. “Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid, dar am citit şi eu prin presă că sînt dorit în Giuleşti. Mai multe ştie, probabil, impresarul meu Adrian Ilie, care a discutat şi cu patronul Farului. Am înţeles că, dacă vor fi propuneri din străinătate, nu vor fi probleme, iar pentru mine sînt ceva oferte de la cluburi de peste hotare”, a spus Măţel.