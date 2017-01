Negocieri directe între kosovari şi sîrbi, la sfîrşitul lunii, la New York

O serie de negocieri directe între kosovari şi sîrbi în legătură cu viitorul statut al provinciei separatiste Kosovo, aflată sub administraţie ONU, vor avea loc la sfîrşitul lunii, la New York, a declarat reprezentantul rus al troicii de mediatori internaţionali.

“La Viena, unde troica a participat, săptămîna trecută, la discuţii separate cu cel două părţi, a fost coordonat calendarul de lucru pentru următoarele săptămîni. Se concentrează pe New York”, a declarat Alexandr Boţan-Harcenko într-un interviu publicat marţi de cotidianul “Vremia Novosti”. Potrivit acestuia, “părţile au confirmat deja că va avea loc încă o rundă de negocieri la New York, la scurt timp după reuniunea Grupului de Contact format din miniştrii de Externe ai SUA, Rusia, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Germania. Va avea loc, probabil, în 27 septembrie”. Mediatorul rus nu a exclus posibilitatea ca Belgradul să fie reprezentat la negocieri de şeful statului sau de premierul sîrb. “Cel mai important aspect nu este, însă, nivelul la care va fi reprezentată ţara, ci acordul părţilor de a iniţia un dialog direct la New York”, a subliniat Boţan-Harcenko. “Dacă acest dialog are loc, va reprezenta un punct de cotitură în procesul de negociere”, a adăugat el.

Din troica însărcinată cu găsirea unui compromis între kosovari şi sîrbi fac parte, pe lîngă Boţan-Harcenko, reprezentantul UE, germanul Wolfgang Ischninger şi americanul Frank Wisner. SUA şi UE vor ca discuţiile în legătură cu statutul Kosovo organizate de troică să se desfăşoare timp de maxim 120 de zile şi să se încheie în 10 decembrie. Pe de altă parte, Serbia şi Rusia, aliatul său tradiţional, consideră că negocierile nu trebuie limitate în timp. Albanezii, majoritari în Kosovo, cer independenţa provinciei şi respectarea propunerilor mediatorului ONU, Martti Ahtisaari, pentru o independenţă sub supraveghere internaţională. Serbia refuză orice formă de independenţă şi nu este dispusă să accepte decît o autonomie largă.