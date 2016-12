Negocieri între Giani Nedelcu și Adrian Zamfir

12:50:55 / 24 Iunie 2016

minciuni

Nimeni nu mai crede. Nu sunr datorii mari ,dar nimeni nu le plateste. Jucatorii unii se platesc ,altii nu ,nici nu stii. Brasoveanu minte, Giani minte si noi tot ne amagim ,ca promovam. Aceleasi minciuni de la an la an si tot in moarte clinica suntem. Stadionul cade, se aude ca s-ar fi oprit si apa si vr sa promovam. Minciuni din partea conducerii. De ce nu se spunne cat sunt datoriile reale . Nu lasati Farul sa moara!!!!!!!!!!!!