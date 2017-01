Negocieri între producătorii de petrol

Între producătorii de petrol, reuniţi în cadrul Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), au ieşit la iveală divergenţe, zilele trecute, pe măsură ce riscurile economice și revenirea producţiei libiene au făcut ca preţul petrolului să scadă sub o sută de dolari pe baril, pentru prima dată din luna februarie. Astfel, a fost generată o dezbatere privind limita la care ar trebui să coboare preţul petrolului înainte ca OPEC să ia măsuri. Unii producători au semnalat perspectivele îngrijorătoare şi au sugerat că este necesară o întrunire de urgenţă a OPEC, dacă preţul barilului scade la 85 de dolari sau chiar la 90 de dolari. Alţi membri ai organizaţiei, printre care şi Arabia Saudită, au considerat că recenta scădere de preţ nu impune un răspuns din partea OPEC. Preţul coşului OPEC a atins miercuri 99,90 de dolari pe baril.

Reprezentantul Iranului în OPEC, Muhammad Ali Khatibi, a declarat că organizaţia ar trebui să se întrunească de urgenţă dacă preţurile continuă să scadă, adăugând că, totuşi, este prea devreme pentru a lua în discuţie o astfel întâlnire. Următoarea şedinţă a OPEC este programată pe data de 14 decembrie, la Viena. Alţi oficiali, printre care cei ai Irakului, au indicat însă pragul sub care consideră că este inacceptabil ca preţul petrolului să coboare. Sunt ţări membre care nu vor accepta scăderea preţului sub 85 de dolari barilul, referindu-se la preţurile medii ale ţiţeiului, care au atins, atât la Bursa de la New York, cât şi la Bursa din Londra, 92 de dolari pe baril. „Dacă preţul va scădea sub 90 de dolari pe baril, va trebui să ne întâlnim”, a comentat un delegat african la OPEC, comentând preţul petrolului Brent, care s-a tranzacţionat joi la 102 dolari pe baril. Aceste divergenţe survin întrunirii din iunie a OPEC, când o parte dintre producătorii din Golf, condusă de Arabia Saudită, a insistat să crească producţia, pentru a compensa lipsa de pe piaţă a petrolului libian. Un alt grup, condus de Iran, a dejucat această mişcare, argumentând că redresarea economică este încă prea nesigură ca să justifice o creştere a producţiei de petrol. Arabia Saudită produce în prezent 9,8 milioane de barili pe zi, în timp ce, înainte de criza libiană, producea 8,5 milioane de barili pe zi. Un oficial saudit a anunţat că ţara sa va reduce producţia de petrol în cazul unei cereri mai mici.