Negocieri multilaterale pe tema dosarului nuclear iranian, la Geneva

Negocierile între şase ţări (SUA, Rusia, China, Franţa, Marea Britanie şi Germania), UE, care joacă rolul de mediator şi Iran au început ieri, la Geneva, cu scopul relansării dialogului asupra dosarului nuclear iranian, întrerupt de 14 luni, au anunţat organizatorii elveţieni. Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă, Catherine Ashton, negociatorul iranian Said Jalili şi şefii delegaţiilor celor şase ţări s-au întâlnit la sediul misiunii diplomatice elveţiene, în centrul Genevei. Întâlnirea se anunţa dificilă, pentru că Iranul refuză, în continuare, în mod categoric, să ia în calcul vreo suspendare a îmbogăţirii uraniului său. Duminică, Teheranul a anunţat că deţine controlul asupra întregului ciclu de producere de combustibil nuclear, amplificând îngrijorările occidentalilor. Liderii iranieni au repetat, în ultima perioadă, că refuză să negocieze drepturi legitime ale Iranului în materie nucleară, o modalitate de respingere în avans a oricărei eventuale cereri de suspendare a activităţilor de îmbogăţire a uraniului. Problema îmbogăţirii uraniului se află în centrul unei confruntări dure, de mai mulţi ani, între Iran şi comunitatea internaţională, care suspectează Teheranul că încearcă să se doteze cu arma atomică, sub acoperirea programului său nuclear civil. Iranul dezminte orice implicare militară. De un an, această ţară nu încetează să îşi sporească stocul de uraniu îmbogăţit în proporţie de 3,5%, care a ajuns la 3.183 de kilograme, faţă de 1.580 de kilograme, în octombrie 2009.

După o săptămână agitată, marcată de două atentate vizând cercetători iranieni în domeniul nuclear şi dezvăluiri din partea WikiLeaks, secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a cerut Teheranului un spirit constructiv şi un dialog serios asupra dosarului nuclear. Ea a făcut un pas neaşteptat spre iranieni, deschizând posibilitatea îmbogăţirii de uraniu de către această ţară în viitor, când va oferi răspunsuri cu privire la intenţiile sale. Acest anunţ a fost salutat de Teheran şi ar trebui să fie de natură să faciliteze dialogul la Geneva.