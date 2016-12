Negocierile pe tema Brexit ar putea dura mai puțin de 18 luni

Durata efectivă a negocierilor pe tema Brexit ar putea fi sub 18 luni, și nu 24 de luni, având în vedere procedurile formale în legătură cu acest proces, cum ar fi aprobările parlamentare, a afirmat Michel Barnier, principalul negociator al UE pentru Brexit. Premierul britanic, Theresa May, a anunțat că intenţionează să invoce articolul 50 la finalul lunii martie, astfel declanșând în mod formal procesul de ieșire a Marii Britanii din UE, proces ce este programat să aibă o durată de doi ani. Barnier afirmă că timpul efectiv pentru negocieri ar putea să fie mai redus, precizând că un acord ar putea să fie obținut în octombrie 2018. Barnier a mai declarat că Marea Britanie nu va putea selecta ce îi place în legătură cu UE, adăugând că piața comună și libertatea de circulație, inclusiv libera circulație a persoanelor, sunt indivizibile. Și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că premierului britanic, Theresa May, nu i se va permite să efectueze o selecție în cadrul negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din UE. ”Cele patru libertăți trebuie să fie protejate, libertatea de mișcare a oamenilor, articolelor comerciale, serviciilor și produselor de pe piața financiară. Numai atunci poate exista accesul la piața liberă”, a adăugat aceasta. Cabinetul conservatorilor din Marea Britanie a avut o strategie instabilă în procesul de ieșire a statului britanic din UE. David Davis, ministrul responsabil cu negocierile pe tema Brexit, a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca Londra să contribuie la bugetul UE în schimbul accesului la piaţa comună şi după Brexit.