Negoiţă îl acuză pe Blejnar de abuz

Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a susţinut, pe blogul său, că şeful ANAF, Sorin Blejnar, \"face un abuz fără precedent, cu un profund substrat politic\", trecând la executarea sa silită, întrucât are un proces pe rol cu ANAF şi trebuie aşteptată decizia definitivă a instanţei. Negoiţă spune că l-a văzut pe Blejnar într-o emisiune televizată şi a rămas surprins de faptul că, \"în loc să explice cum de a ajuns în postura de cea mai controversată persoană din România, şeful ANAF din România raporta realizări demne de vremurile cincinalului realizat în patru ani şi jumătate\". \"Sincer vă spun, am ezitat un pic înainte de a pune aceste rânduri pe... blog. Trăind cu impresia că România este un stat de drept, speram până în această dimineaţă că fiecare român are dreptul la justiţie. Se pare că nu este aşa, iar într-un stat în care mi se răpeşte şi acest drept, nu văd ce rost ar mai avea ca eu să mă abţin de la comentarii până când justiţia se va pronunţa\", scrie Negoiţă.