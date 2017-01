Neil Diamond are stea pe Bulevardul Faimei

Cântăreţul american Neil Diamond, în vârstă de 71 de ani, a primit o stea pe Bulevardul Faimei, în cadrul unei ceremonii speciale ce a avut loc, vineri, la Los Angeles. Artistul a fost însoţit la eveniment de cea de-a treia soţie a sa, Katie McNeil, în vârstă de 41 de ani, care îi este şi manager de turneu.

Neil Diamond, unul dintre cei mai renumiţi artişti din toate timpurile, este autorul unor piese memorabile, precum ”Sweet Caroline”, ”Song Sung Blue”, ”Crackin\' Rosie”, ”Love on the Rocks”, ”You Don\'t Bring Me Flowers” sau ”Solitary Man”. A scris şi versurile unor piese interpretate de alţi muzicieni, printre acestea regăsindu-se ”I\'m a Believer” a grupului The Monkees. Într-o carieră de peste cinci decenii, cântăreţul american a vândut peste 160 de milioane de discuri pe plan mondial şi a fost inclus, în martie 2011, în Rock and Roll Hall of Fame.

Neil Diamond a mai fost căsătorit de două ori: cu iubita lui din liceu, Jaye Posner, în perioada 1963 - 1969, cu care are două fiice şi cu Marcia Murphey, între 1969 şi 1995, cu care are doi fii. În urma divorţului de cea de-a doua soţie, artistul american a fost obligat să îi plătească acesteia 145 de milioane de dolari. Acest divorţ se află pe locul al doilea în topul celor mai costisitoare divorţuri din istoria Hollywoodului, după cel al actorului australian Mel Gibson, nevoit să îi plătească fostei sale soţii Robyn, în 2011, 410 milioane de dolari.