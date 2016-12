Neil Kelly a condus primul antrenament la RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa pare decisă mai mult ca oricând să readucă, în acest an, titlul naţional la malul mării. După câteva sezoane în care s-a mizat atât pe jucători străini, cât şi pe tineri români de perspectivă, în acest an s-a investit puternic într-o campanie de achiziţii menită să readucă zâmbetul pe chipul iubitorilor sportului cu balonul oval din Constanţa. Au fost transferaţi, pentru moment, Cristian Petre, Florin Vlaicu, Otar Turashvili, Vlad Bădălicescu, Ciprian Căplescu, Andrei Gaiţă, Robert Neagu şi Petre Tamba, fiind adus şi un antrenor cu multă experienţă şi, poate cel mai important, cu o altă mentalitate. Englezul Neil Kelly, cel care se ocupă şi de naţionala României (antrenor secund, responsabil cu defensiva), a ajuns la Constanţa, iar vineri a condus primul antrenament al formaţiei RCJ Farul.

„Doar ce am venit la echipă, dar primele impresii sunt foarte bune. Toată lumea îşi doreşte să urmeze un program care să ducă la un progres semnificativ al echipei. Este un avantaj că la Constanţa au fost aduşi şi câţiva internaţionali, jucători foarte buni, cu care am mai lucrat la lot, dar la Farul mai erau şi alţi jucători de valoare, cu prezenţe la lotul reprezentativ. Sunt mulţumit de transferurile făcute. Orice antrenor îşi doreşte jucători cât mai buni şi cu siguranţă ne vor ajuta să obţinem rezultatele dorite. Mai aşteptăm şi alţi jucători din străinătate, din Noua Zeelandă, Africa de Sud, Anglia, pe toate posturile. Trebuie să fim puternici, să demonstrăm acest lucru în fiecare meci şi am încredere că ne putem descurca foarte bine”, a declarat noul antrenor al Farului. În vârstă de 51 de ani, Neil Kelly este din 2012 antrenor secund al naţionalei de rugby a României, iar în 2011 a fost antrenor asistent al naţionalei Namibiei la CM din Noua Zeelandă. S-a mai ocupat de pregătirea echipelor Doncaster RFC (Anglia, National League 1) - în 2010, iar în perioada 2004-2008 s-a aflat în staff-ul tehnic al formaţiei Ulster Rugby (Irlanda, Pro 12 - a treia competiţie a Europei după Premiership - Anglia şi Top 14 - Franţa).