Neimpozitarea profitului reinvestit şi reducerea CAS, bătute în cuie

MĂSURI PRO-BUSINESS Premierul Victor Ponta spune că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, plăteşte taxe mai mari la stat pentru că firma la care este acţionar are profit mai mare, aşa cum au toate companiile din România, el punctând că nu s-a schimbat nicio taxă care priveşte mediul de afaceri. Declaraţia a venit în contextul în care, cu o zi în urmă, Isărescu spusese că e încă greu să faci afaceri în România şi că speră că atât scutirea pe profitul reinvestit, cât şi reducerea CAS din vară să ofere o gură de oxigen firmelor. „Isărescu spune că plăteşte taxe mai mari pentru că are profit mai mare. Nu s-au schimbat, după cum ştiţi, nici cota unică de 16% şi nicio altă taxă care priveşte mediul de afaceri. A plătit 16% dintr-un profit mai mare - e un semn bun, că merge şi afacerea sa şi a celorlalţi. Într-adevăr, însă, trebuie să ne batem pentru cele două măsuri importante, respectiv scutirea de impozit a profitului reinvestit (care este deja adoptată şi intră în vigoare de la 1 iulie) şi micşorarea cu cinci puncte procentuale a CAS“, a declarat ieri premierul Victor Ponta. El a precizat că, dacă va avea şi sprijinul mediului de afaceri din România şi cel al BNR la negocierile cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, „şansele să obţinem şi reducerea contribuţiilor de asigurări sociale sunt mult mai mari”. Premierul a dat explicaţii şi despre ideea vehiculată în mass-media că persoanele fizice autorizate ar urma să plătească CAS: „E un zvon care apare o dată pe an. Nu se modifică nicio taxă privind PFA, nici în 2014 şi nici la anul“. La final, Ponta s-a angajat ferm că, atât timp cât va fi prim-ministru, „nu se vor tăia cu niciun leu nicio pensie şi niciun salariu de la buget“.

ŞOCAT DE IMPOZITUL MARE De cealaltă parte, Mugur Isărescu a spus, la finele şedinţei de politică monetară de marţi, că fiscalitatea este chiar mai împovărătoare decât în urmă cu doi ani şi a dat ca exemplu, în lei vechi, suma pe care firma la care este acţionar a trebuit să o achite la stat într-un singur trimestru. „Nu mi-am schimbat părerea că este greu să faci afaceri în România. Mi se pare chiar mai greu. Parcă nu s-a uşurat. Într-un trimestru am plătit trei miliarde lei vechi către stat. Mi se pare chiar prea mult, poate că este o percepţie şi poate că sunt subiectiv. Dar nici chiar aşa. Una-două, ba impozit pe aia, ba pe profit, poate ne uşurează acum cu profitul reinvestit. Când mi-a zis contabilul cât trebuie să plătească firma, aproape că i-am închis telefonul în nas“, a spus guvernatorul BNR. El a apreciat că prin relaxarea politicii fiscale se va scoate la lumină o parte din economia gri, inclusiv locurile de muncă la negru, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra bugetului, „aşa cum s-a întâmplat şi în 2000, când a fost redus impozitul pe profit de la 40 la 25%, iar încasările s-au dublat“.