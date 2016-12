Neînțelegerile la Muftiat continuă!

13:43:12 / 21 Aprilie 2015

sa iasa adevarul,...dc e sa fie!

matrapazlikuri peste matrapazlikuri, 1) a umplut sura islam de santajabili (vezi imami pensionari care dc nu raspund la comenzi zboara ca nah sunt prea in etate, si imami care au un al 2-lea job f stabil....si nu vor sa isi riste ciubucul) dintre astia nu putut gasi decat si dintre cei ce nu si-au definitivat studiile prin tari arabe, deci nu a mai contat catusi de putin STATUTUL, trebuia sa iasa si avea nevoie de oameni sa nu miste in front, fiind bine stiut ca tradarile de-a lungul timpului intre imami sunt de notorietate 2) faza cu organizatiile este simpla, iar este bine stiut ca muftiul nostru e doar la placinte inainte,..realizarile catre comunitate tind vertiginos catre zero, fundatiile in marea lor majoritate sunt sustinute de oameni de afaceri care vor sa ajute comunitatea, dar nu vor sa ii dea pe mana muftiului, pentru ca ii FURA, ba mai mult fundatiile trebuie sa puna bani deoparte pentru muftiu care vine si cere cu nesimtire, si aici venim intr-o zona sensibila, dc nu se plateste muftiului TE DECLARA FUNDAMENTALIST, ..ETC, acelasi om inainte sa iasa muftiu venea sa se roage la acele fundatii, statea la masa cu ei, dar ce ne facem CA NU AU VRUT SA PLATEASCA TRIBUT! 3) in cateva interviuri a vorbit despre un incident in care s-a dat jos stema Romaniei de pe perete la o ora de religie de catre un dascal scolit in tarile arabe, ce nu spune dansul este ca acea persoana care a comis acest lucru il avea superior direct pe el , si ca el insusi s-a ocupat de musamalizarea cazului 4) sa mai zic si de faptul ca in fata moscheii hunkiar s-a construit un spatiu comercial care nu se putea costrui decat cu acordul muftiatului, deoarece in legea cultelor se stipuleaza clar ca in fata unui lacas de cult nu putem construi spatiul comercial, deci trebui ca DNA sa isi faca treaba, sa vedem clar pe clar cat a fost spaga, da dragi comunitari SPAGA!, pentru ca pt el singura unitate de masura e banul!