Solista pop Nelly Furtado a donat un milion de dolari unei fundaţii pentru ajutorarea fetelor din familii sărace din întreaga lume. Vedeta a oferit aceşti bani organizaţiei Free The Children, care este implicată în ajutorarea fetelor din regiunea kenyană Maasai Mara, dar şi din Orientul Mijlociu şi din Nordul Africii. Nelly Furtado a anunţat că donează aceşti bani în timpul unui concert susţinut marţi, la Toronto. ”Misiunea mea caritabilă este de a le da putere fetelor din întreaga lume, pentru a se realiza pe măsura potenţialului lor. Am lăsat o parte din inima mea în Kenya, la începutul acestui an şi abia aştept să pot ajuta fetele sărace să-şi poată construi un viitor mai luminos atât pentru ele, cât şi pentru familiile şi comunităţile din care provin”, a declarat solista canadiană de origine portugheză.

Nelly Furtado a donat suma de un milion de dolari pe care a primit-o după ce a susţinut un concert în faţa membrilor familiei fostului lider libian Muammar Gaddafi, în Italia, în 2007. Încă din luna februarie, cântăreaţa a anunţat că va dona banii, urmând să decidă cărei cauze şi fundaţii să îi predea. La rândul lor, Usher, Mariah Carey şi Beyonce au anunţat că au donat deja sau că vor dona în scopuri caritabile banii obţinuţi în urma unor concerte private pe care le-au susţinut în faţa membrilor familiei Gaddafi.