Nelly Furtado lansează un nou single

Cîntăreaţa canadiană de origine portugheză lansează piesa “Manos Al Aire (Hands in the Air)”, primul extras pe single de pe albumul în limba spaniolă “Mi Plan”, care va apărea pe piaţă pe data de 29 septembrie, la casa de discuri Universal Music Latino, o divizie a Universal Music Latin Entertainment. Cel de-al patrulea album al artistei cîştigătoare a premiului Grammy vine după succesul materialului “Loose”, răsplătit cu mai multe discuri de platină în 2007. Noul album reprezintă împlinirea visului lui Nelly Furtado de a-şi exprima talentul muzical şi în limba spaniolă, după colaborările cu artişti precum Juanes şi Calle 13. “ este prima mea colecţie completă de piese pop în limba spaniolă”, a declarat Nelly Furtado. “Cîntecele explorează teme ca dragostea şi ritmul vieţii de zi cu zi, iar invitaţii speciali de pe acest album vor adăuga o notă unică sound-ului acestui material. Sînt foarte încîntată să lucrez cu întreaga echipa Universal Latin la acest nou proiect”, a mai spus cîntăreaţa.

Vara trecută, Nelly Furtado a concertat la Bucureşti, la B\'estfest. În capitala României, a primit un triplu Disc de Platină din partea Universal Music România, pentru vînzările albumului “Loose”. Nelly Furtado a devenit celebră în anul 2000, odată cu lansarea albumului de debut “Whoa, Nelly!”, care a inclus hitul premiat cu Grammy “I\'m Like a Bird”. Doi ani mai tîrziu, piesa “Forca” de pe albumul “Folklore” a devenit imnul oficial al Campionatului European de Fotbal. În 2006, Nelly Furtado a început colaborarea cu cel mai în vogă producător al momentului, Timbaland, recucerind topurile cu albumul “Loose”. Single-urile “Promiscuous”, “Meaneater”, “All Good Things (Come to an End)” şi “Say It Right” au devenit rapid hituri.