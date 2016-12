Nelson Mandela a ajuns la cea de-a 91-a aniversare

Carla Bruni-Sarkozy, Gloria Gaynor şi Aretha Franklin s-au numărat printre personalităţile care i-au adus un omagiu lui Nelson Mandela, la cea de-a 91-a aniversare, în cadrul unui concert organizat în scop caritabil, la New York. Concertul a debutat cu piesa “I Will Survive” cîntată de Gloria Gaynor, urmată de recitalurile lui Stevie Wonder, Queen Latifah, Wyclef Jean, Lil\' Kim, Cyndi Lauper, Dave Stewart, Alicia Keys şi Will.i. am, dar şi de Soweto Gospel Choir. Printre invitaţii care au păşit pe covorul roşu al maiestuoasei săli Radio City s-au numărat Forest Whitaker, Morgan Freeman, Whoopy Goldberg, Susan Sarandon şi Matt Damon.

Concertul intitulat “Mandela Day” încheie săptămîna în cadrul căreia a fost celebrat eroul luptei împotriva Apartheidului în Africa de Sud. Dar deţinătorul Premiului Nobel pentru Pace nu a putut fi prezent la New York, din motive de sănătate. Acesta şi-a sărbătorit ziua de naştere la Johannesburg, alături de familie şi de apropiaţi. Fundaţia Mandela, care are ca scop păstrarea moştenirii politice a fostului lider sud-african, a lansat, anul acesta, Ziua Mandela, pe 18 iulie, dată ce coincide cu aniversarea primului preşedinte de culoare al Africii de Sud. În această zi, fiecare om ar fi trebuit să îşi dedice 67 de minute acţiunilor de voluntariat, cifra 67 simbolizîd anii de luptă ai lui Mandela pentru egalitatea între rase, în Africa de Sud. Concertul din New York a vizat strîgerea de fonduri pentru lupta împotriva SIDA, în cadrul Campaniei 46664, numărul de identificare al lui Nelson Mandela în cei 27 de ani petrecuţi în închisoare, înaintea mandatului de preşedinte, între 1994 şi 1999.

Pentru Carla Bruni-Sarkozy a fost primul recital public, după ce a devenit Prima Doamnă a Franţei, în februarie 2008. Deşi aceasta a declarat că nu va mai cînta cît timp soţul său va fi preşedinte, a făcut o excepţie de la regulă, fiind vorba de strîngerea de fonduri pentru lupta contra SIDA. Carla Bruni-Sarkozy, al cărui frate a murit de SIDA, este ambasadoare a Fondului Mondial pentru Lupta împotriva acestei teribile maladii. Preşedintele francez Nicolas Sarkozy a venit la gală şi a avut, vineri, o întîlnire cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, la Consulatul francez de la New York.