Nelson Mondialul, modelul unui elev la simularea de la Bac

Un elev de clasa a XII-a a devenit vedetă în liceul în care învaţă după ce a predat teza de Limba română de la simularea de la Bacalaureat. Adolescentul s-a lăudat pe o reţea de socializare cu tema eseului pe care l-a redactat pentru subiectul al doilea al simulării examenului de Limba şi literatura română. Elevilor li se cerea să argumenteze dacă este bine sau nu să aibă un idol, iar tânărul, Cosmin, l-a ales ca exemplu pentru argumentare pe Nelson Mondialul. “Am scris despre Nelson Mondialul. Titlul a fost: „Nelson a dat şpagă, pe duşmani să îi atragă“. Este metoda prin care ai lumea la picioare. Să moară ce am mai scump, când a văzut profesoara şi-a făcut cruce şi m-a trimis acasă. Acum teza mea e afişată în cancelarie”, s-a lăudat Cosmin, pe reţeaua de socializare. Tânărul a mărturisit că îl admiră pe Nelson Mondialul pentru că are lumea la picioare. “Nu am vrut să îmi bat joc de teză, asta e opinia mea... Când a citit profesoara, mi-a zis că sunt nebun şi să plec mai repede din clasă. Nimeni nu m-a crezut până joi, când deja toţi profesorii ştiau. Teza mea a ajuns să fie agăţată în cancelarie”, a spus tânărul. Nelson Mondialul a aflat de fapta tânărului şi a promis, tot prin intermediul reţelei de socializare, că va încerca să îl ajute pe elev să intre în examene. “Nu dau numele studentului, dar am să îmi întind aripile pentru a-l trimite direct la Bacalaureat”, a postat Nelson pe contul personal de Facebook (!?). Am râde şi noi, dacă subiectul nu ar fi demn de plâns.