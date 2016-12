Nemirschi: „ANI s-a grăbit nejustificat cu sesizarea Parchetului ICCJ”

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a cerut, ieri, procurorilor Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), să-l ancheteze pe ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, pentru un presupus fals în declaraţia de avere depusă în 15 iunie 2009. Reprezentanţii ANI susţin că, în cadrul verificărilor declaraţiilor de avere semnate de Nemirschi există inadvertenţe în ce priveşte imobilele, conturile şi veniturile ministrului şi ale soţiei sale. Într-un comunicat de presă, Nemirschi subliniază faptul că, prin sesizarea înaintată ieri Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ANI a încălcat flagrant propria lege, Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANI. Ministrul a precizat că, în conformitate cu alin. 3 al art. 11 din actul normativ menţionat, Agenţia nu putea declanşa procedurile legale decît după trecerea termenelor prevăzute la alin. 1 al aceluiaşi articol. “Ministrul a depus declaraţia de avere la data de 15.06.2009 şi are dreptul să revină asupra acesteia în termen de 10 zile de la depunere în vederea îndreptării eventualelor deficienţe, urmînd că în alte 20 de zile să rectifice declaraţia”, se stipulează în comunicat. Totodată, ministrul critică faptul că ANI nu a aplicat dispoziţiile alin. 8 al art. 4 din aceeaşi Lege, în sensul că ministrul, după începerea verificării trebuia înştiinţat pentru a lua la cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, să prezinte elemente justificative şi să fie asistat sau reprezentat de un avocat. Mai mult, în comunicat se explică faptul că, întrucît ministrul nu a luat la cunoştinţă oficial cu privire la lucrările din dosar, actele întocmite de inspector sînt nule. „Apreciem ca ANI s-a grăbit nejustificat cu sesizarea Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie înainte de termenele legale, ministrul neavînd posibilitatea justificării aspectelor supuse verificărilor, săvîrşindu-se astfel un abuz de drept”.

Probabil că, dacă s-ar fi adresat ministrului pentru a lămuri problemele legate de dosar, inspectorii ANI ar fi aflat ceea ce au aflat reprezentanţii mass-media de la Nemirschi. Încă de săptămîna trecută, ministrul a lămurit în media situaţia casei de la Topalu, pe care ANI o menţionează în dosarul înaintat ICCJ: \"Atunci cînd am scris că a fost cumpărată proprietatea, în 2006, m-am referit la casa bătrînească aflată pe terenul pe care l-am cumpărat atunci. Casa de vacanţă este în construcţie, aşa că nu are număr cadastral, nu este înregistrată. Am decis s-o trec în declaraţia de avere pentru transparenţă, nimic mai mult. Atunci cînd se va termina construcţia, va primi număr şi va fi înregistrată la Primăria din Topalu”.