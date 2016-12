Nemirschi vrea “rangers” pentru supravegherea Deltei Dunării

Printre alte modificări pe care la are în vedere în ceea ce priveşte Delta Dunării, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a declarat, sîmbătă, că intenţionează să introducă o singură entitate de control în Deltă, „un fel de rangers”, deoarece în prezent, deşi sînt mai multe organisme de supraveghere, acestea nu îşi fac bine treaba. “În prezent, sînt multe entităţi care se ocupă de supraveghere în Deltă şi ştiţi că atunci cînd sînt mulţi, nimeni nu se ocupă cum trebuie. Intenţionez să creez o singură entitate care să exercite controlul în Deltă, un fel de rangers”, a spus Nemirschi. Ministrul, care consideră problema braconajului ca fiind “delicată”, a menţionat că aceşti rangers trebuie să fie foarte bine plătiţi şi echipaţi, “iar în caz de fraternitate cu braconierii, să fie drastic penalizaţi”. Noua entitate de control ar putea fi în subordinea Rezervaţiei sau organizaţii private angajate prin contract, a explicat el. Nemirschi a adăugat că Ministerul Mediului are în vedere interzicerea pescuitului industrial în Deltă şi caută soluţii pentru localnici, care ar putea fi integraţi într-un sistem de turism ecologic. “Mă gîndesc să interzicem pescuitul industrial în Deltă prin modificarea, în acest an, a legislaţiei. Vom avea grijă şi de localnici, nu cu soluţii compensatorii, cum a fost în cazul minerilor, ci integrîndu-i într-un sistem de turism ecologic în Deltă”, a mai spus ministrul.