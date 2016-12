“Nenorocirile propuse de Băsescu s-au numit reformă”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a apreciat, pe blogul său personal, că România a ajuns cum a ajuns din cauza “nenorocirilor“ propuse de şeful statului în ultimii cinci ani sub numele reformă: “Şi iată unde a ajuns România cu reformele lui. Codurile juridice trimise de el la Parlament, pentru asumarea răspunderii de către Guvern, au suferit, în Comisii, peste 1.700 de modificări. Ce s-ar fi întîmplat dacă ele erau adoptate în formula Băsescu?”. Năstase se întreabă, totodată, cui i se supune coaliţia de la guvernare: “Iniţial, părea că lui Băsescu, pentru ca el a creat-o, însă acum, după ce premierul Emil Boc a anunţat că “a luat decizia” ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe Educaţie, datele problemei se schimbă”. Liderul social-democrat îşi continuă analiza: “Acum, Boc are impresia că toate visele sale nocturne trebuie să poarte numele de REFORMĂ, fiind de inspiraţie divină. Parlamentul nu adoptă doar TITLUL legilor respective, în numele unor puncte trecute în Parteneriatul pentru România. Este vorba de CONŢINUTUL lor”. În plus, el avertizează Guvernul că nu are în atribuţii verificarea Parlamentului: “Este oricum ciudat că Emil Boc vrea să VERIFICE şi Parlamentul la capitolul voinţă politică pentru REFORMĂ. În alte ţări (şi, teoretic, şi în Constituţia României), Parlamentul controlează, VERIFICĂ Guvernul în ceea ce priveşte capacitatea de a realiza reforme! Sugestia implicită că Parlamentul nu ar înţelege sau nu ar fi la nivelul “reformelor” lui Băsescu şi ale lui Boc este oricum jignitoare. Emil Boc nu este la lecţia de chimie ca să verifice reacţii chimice, să testeze substanţe. Experimentele pe care vrea să le propună rapid, pentru a bifa formal, puncte de agendă, pot afecta, pe termen lung, societatea românească”. Concluzia liderului PSD este: “Dacă stai cu o parte de fund pe un cub de gheaţă şi cu cealaltă parte de fund pe o sobă care frige, per total te simţi bine, dar vai de fundul tău!”, adica “soluţiile cu banii FMI, sau asumările de răspundere sînt utile pentru campania prezidenţială a lui Băsescu. De la 1 ianuarie 2010, Dumnezeu cu mila”.