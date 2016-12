Neo-liberalii merg singuri în alegeri, dar împreună (peneliști și pedeliști)

Co-președintele PNL Alina Gorghiu ne-a dat în weekend vestea pe care… o anticipam cu toții: Partidul Național Liberal va merge singur în campania pentru alegerile locale. Cei doi co-președinți ai PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, au fost întrebați dacă, în campania electorală de la Iași, liberalii vor face alianțe electorale, dar au respins această posibilitate. Mai mult, Alina Gorghiu a afirmat că PNL nu va face nicio alianță la nivel național. "Vom câștiga alegerile singuri. Nu avem nevoie pentru Primărie de nicio alianță pre-electorală sau electorală cu nimeni. PNL, în această campanie, merge singur. La nivel național", a spus Alina Gorghiu.

Fie vorba între noi, ar fi de-a dreptul penibilă încă o alianță pentru un partid creat cu atâtea compromisuri, cum este noul PNL, care, de fapt, este o făcătură sub numele căreia viețuiește Alianța dintre vechiul PNL și fostul PDL. Probabil că cele două formațiuni politice, care mimează traiul armonios sub aceeași siglă, ar putea cu greu să accepte în mariajul cu năbădăi o terță formațiune. Peneliștii noi abia reușesc să gestioneze conflictele interne între portocalii și săgețile bătrâne pe tema candidaturilor în marile orașe, darămite să mai includă în ecuație pretențiile unei noi formațiuni politice. Așadar, nu mai lungim vorba. Ne-am liniștit. PNL nu face o NOUĂ alianță. Merge pe propriile picioare (poticnit - stângul va încerca să lovească în dreptul și viceversa). Singura necunoscută este legată de motivele care au determinat-o pe Gorghiu să anunțe cu atâta siguranță că PNL va câștiga alegerile. O atitudine la fel de fermă ca a lui Băsescu pe când anunța că nu a lovit copilul cu pixelul albastru și a lui Trump, care trâmbițează că nu ar pierde voturi nici dacă ar împușca pe cineva în mijlocul New York-ului.