Nepalul va avea nevoie de două miliarde de dolari pentru reconstrucţie, după seismul de 7,9 grade

Nepalul are nevoie de fonduri de două miliarde de dolari pentru proiectele de reconstrucţie după seismele soldate cu cel puţin 6.200 de morţi, potrivit unor surse guvernamentale de la Katmandu, citate de Reuters. Echipele de intervenţie continuă operaţiunile pentru recuperarea cadavrelor, în urma cutremurului de 7,9 grade produs pe 25 aprilie. "Unităţile de tip morgă şi-au depăşit capacitatea şi am primit ordine să incinerăm cadavrele", a declarat Raman Lal, un oficial indian care colaborează cu autorităţile nepaleze în operaţiunile postseism. Mulţi nepalezi dorm în aer liber de la producerea cutremurului. Potrivit estimărilor, Nepalul va avea nevoie de două miliarde de dolari pentru reconstrucţie, în contextul în care infrastructura a suferit avarii grave, iar 600.000 de clădiri s-au prăbuşit ori au suferit avarii structurale. Bilanţul cutremurelor şi avalanşelor produse în Nepal a ajuns la 6.200 de morţi, iar aproape 14.000 de oameni au fost răniţi. Alte peste 100 de persoane au murit în India şi China în urma cutremurului de 7,9 grade produs pe 25 aprilie. Crucea Roşie a anunţat că zonele greu accesibile situate în apropierea cutremurului sunt "total devastate". Aproximativ 1,4 milioane de oameni au nevoie de alimente şi apă, iar numărul persoanelor afectate de seisme se ridică la şapte milioane. Nepalul are 28 de milioane de locuitori. Un cutremur de 7,9 grade s-a produs pe 25 aprilie în Nepal, provocând avalanşe de amploare şi fiind urmat de zeci de replici de intensitate mare.