Neplăcerile greutăţii în exces

Fiecare kilogram în plus are nu doar consecinţe estetice pentru silueta unui om, ci şi efecte negative asupra activităţii sale cardiovasculare, deoarece, după cum afirmă o echipă de experţi canadieni, aceasta determină organismul uman să creeze circa 22 de kilometri de noi vase de sânge. Fără coroborarea cu alte date, chiar şi acest singur fapt este suficient pentru a afirma că obezitatea şi bolile de inimă merg mână în mână, susţin cercetătorii. Cele mai multe vase sanguine din corpul uman nu sunt vene sau artere mari, ci nişte capilare subţiri, care străbat toate organele şi ţesuturile umane, ca nişte reţele. Acestea există şi în ţesutul adipos, astfel încât fiecare kilogram în plus determină organismul să dezvolte noi vase de sânge pentru alimentarea tuturor celulelor cu oxigen. Cu cât sunt mai multe vase, cu atât este mai mare sarcina exercitată pe inimă, aceasta fiind în situaţia de a pompa sânge în noua reţea sanguină.

Din fericire, procesul este reversibil, susţin cercetătorii. În cazul în care pierdeţi din greutate, organismul elimină vasele sanguine devenite inutile. Deci, scăderea în greutate, chiar şi cu câteva kilograme, va îmbunătăţi activitatea inimii şi, pe ansamblu, starea de sănătate a unei persoane.