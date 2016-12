Nepoata lui Elvis Presley, rivala lui Kristen Stewart

Actorul britanic Robert Pattinson începe să se refacă după despărţirea de Kristen Stewart. Starul din saga „Twilight / Amurg” are o relaţie cu nepoata lui Elvis Presley, modelul şi actriţa Riley Keough, a dezvăluit un prieten apropiat al starului britanic. Robert Pattinson a fost văzut conducând prin Los Angeles în weekend, având-o alături pe nepoata lui Elvis. „Sunt inseparabili. Rob adoră faptul că Riley este nepoata lui Elvis, asta e regalitate rock\'n\'roll în opinia lui”, a declarat o sursă. Robert Pattinson şi Riley Keough plănuiesc să petreacă Ziua Americii împreună, înainte ca actorul britanic să înceapă filmările la o nouă peliculă, intitulată „Maps to the Stars”, în care va apărea alături de John Cusack şi Julianne Moore. Kristen Stewart s-a aflat la Paris, zilele acestea, unde a asistat la mai multe defilări ale celor mai importante case de modă şi nu a părut deloc că suferă din dragoste.

Riley Keough, fiica lui Lisa Marie Presley, a jucat alături de Kristen Stewart în filmul „The Runaways” în 2010 şi cele două au rămas prietene de atunci. „Riley a fost întotdeauna prietena lui Kristen, dar, recent, Rob şi Riley au petrecut mult timp împreună, de când s-au întâlnit, datorită faptului că ambii sunt modele Dior, şi Riley a stat la apartamentul lui”, a mai dezvăluit sursa citată de publicaţia britanică „Daily Mail”. „Au multe în comun: ambii adoră LA-ul, muzica rock şi tenisul de masă”, a mai precizat sursa. Robert Pattinson şi Kristen Stewart s-au despărţit din nou, la mai puţin de un an după infidelitatea actriţei.