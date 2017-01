Nepoata premierului şi nepoata liberală

Acţionînd pe linia destabilizării capitalismului de cumetrie, premierul a trasat noile linii directoare în materie de angajări şi promovări pe sprînceană. În urma unor studii de fezabilitate, s-a demonstrat clar că nepoata premierului are mai multe aptitudini şi calităţi decît nepoata liberală. Din cîte ştim, nepoata liberală avea tot felul de apucături stranii. De pildă, pe ascuns, în anumite zile din an, se juca dezinvolt cu şerpii pe o insulă pustie, ceea ce face şi în prezent. Nepoata premierului este în pierdere de voce. Pe vremea guvernării pesediste, ne ţinea discursuri şi teorii pe tema nepotismului. Cum că nu e frumos şi nici sănătos pentru societatea noastră multilateral destrăbălată. Cum că nu se cade să te pretezi la aşa ceva într-un stat de drept şi, la o adică, să stîrpim din rădăcini fenomenul nociv al angajărilor pe grade elocvente de rudenie. La noi, dacă observaţi, toată lumea are cel puţin un grad. Dacă nu pe linie de ascultare şi interceptare, măcar de rudenie. Acum, după ce s-a angajat pe muteşte la Guvern, nepoata premierului a uitat subit toate teoriile legate de dezvoltarea chibritului în stare naturală prin intermediul fotosintezei generatoare de naivitate. Cu alte cuvinte, ce făceau ăia era rău şi nociv. Acum, după noul algoritm politic, este O.K. Ani de-a rîndul, cînd era în Opoziţie, nepoata premierului ne-a tras într-o veselie de urechi. Păi, de ce l-ai angajat pe ăla? Care sunt criteriile de promovare pentru cutare şi cutare? Mai nou, nepoata premierului a implementat restructurarea în masă pe motiv de lipsă de credibilitate. Cu alte cuvinte, fiind vorba de Corpul de control al Guvernului, cum o să trimită premierul lupii peste alţi lupi în inspecţie?! Asta-i bună de dres. Spun unii că nepoata premierului şi-ar fi făcut loc cu coatele, ceea ce înseaamnă că este o bună înotătoare. Aşa scriu ziarele, care deplîng cu tristeţe lipsa nepoatei din lotul olimpic. Cînd erau pesedeii la putere, premierul, pe atunci, un începător în ale politichiei, huiduia nepotismul la scenă deschisă. Ii blama, şi bine le făcea, pe toţi cei care aveau astfel de apucături moştenite din trecut. Faţă de temele abordate la acea vreme, dumnealui şi-a schimbat semnificativ discursul. Pleacă ai lor, cu un şut în fund, şi vin ai noştri! Corect. Sigur, acum i se pare pesemne corect schimbul de ştafetă dintre puteri. S-a încheiat epoca glorioasă a nepoatelor liberale, cu apucături stranii şi mişcări ciudate. În timp ce nepoatele liberale încearcă să se acomodeze cu mediul specific forărilor marine cu şerpi, nepoata premierului abia învaţă să urce şi să numere treptele de la Palatul Victoria. În acelaş palat, din cîte ştiu, trăieşte o doamnă blondă superbă, nu ştiu nepoata cui este, care predă, în regim ministerial şi cu fondurile aferente, cursuri de croşetat. Doi pe faţă şi doi pe spate, după cum am moştenit clasa politică lăsată în urma sa de votul uninominal.