Nepoţii lui Mircea „Oaie”, condamnaţi

După aproape două luni de deliberări, magistraţii Judecătoriei Constanţa au dat, ieri, verdictul în dosarul în care nepoţii lui Mircea Alexandru zis „Oaie” au fost judecaţi pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Alexandru Mircea Alexandru, zis „Mircică”, de 30 ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, iar Ionuţ Alexandru, de 23 ani, Iancu Alexandru, de 26 ani şi Daniel Alexandru, zis „Pepe”, de 28 ani, toţi din Constanţa, au primit fiecare un an şi jumătate de închisoare cu executare. Nici rivalii lor nu au scăpat de puşcărie. Fraţii Liviu Marian Vlad, de 39 ani şi Mihai Eugen Vlad, zis „Argean”, au fost condamnaţi la câte doi ani de detenţie, iar complicele lor, Petrică Zapan, de 35 ani, va sta un an în penitenciar. Decizia nu este definitivă. Amintim că „Mircică” şi fraţii Vlad au fost arestaţi în octombrie 2009, însă la începutul anului 2010, au fost eliberaţi condiţionat sub control judiciar. Ceilalţi acuzaţi din dosar au fost cercetaţi de la început în stare de libertate. Potrivit rechizitoriului, pe 3 octombrie 2009, cei patru nepoţi ai lui Mircea „Oaie” s-au bătut cu rivalii lor în Piaţa Griviţei şi în faţa sediului Partidei Romilor, distrugând trei autoturisme parcate în zonă şi spărgând geamul unui magazin. Cei şapte au aruncat cu sticle unii în alţii, s-au lovit cu bâte şi cuţite şi s-au înjurat ca la uşa cortului, din cauza unor conflicte mai vechi. Procurorii spun că cei doi Vlad au fost înarmaţi cu cuţite şi amicul lor Zapan a avut un pistol cu care a ameninţat pe toată lumea.