Neptun-Olimp, de la pierderi uriaşe la profit

RENTABILIZARE Înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 1226/1990, prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism şi Prestaţii Dacorex & Co Neptun, SC Neptun-Olimp SA trebuia să fie una dintre societăţile cu capital majoritar de stat care să aducă profit la bugetul naţional şi care să contribuie decisiv la dezvoltarea turismului în zona de sud a litoralului românesc. Din nefericire, acest lucru nu a fost posibil pentru că, începând cu anul 2004, societatea a fost condusă de oameni care au avut ca scop direcţionarea banilor publici în propriile buzunare sau, de cele mai multe ori, în interesele unor persoane cu putere de decizie de la Bucureşti. Din 2004 şi până în 2012, SC Neptun-Olimp a înregistrat anual pierderi de milioane de lei, fără ca nimeni să-şi pună întrebări. Dar cine să-şi pună întrebări din moment ce banii înregistraţi la capitolul „pierderi“ ajungeau în conturile cui trebuia? Schimbarea Guvernului în 2012 a însemnat şi schimbarea conducerii SC Neptun-Olimp şi, bineînţeles, a strategiei. Schimbările s-au dovedit a fi de bun augur, având în vedere că, la sfârşitul acestui an, societatea anunţă, după mult timp, profit din exploatarea activelor pe care le mai are. „A fost un an în care a trebuit să facem reduceri de personal, reduceri de cheltuieli, dar mai ales un an în care am exploatat la adevărata valoare activele pe care le are societatea. De la salarii de peste 10.000 de lei pe care le aveau angajaţii, am ajuns la salarii reale, de maximum 2.000 de lei. De la 25 de angajaţi am ajuns la 14, suficient cât să putem funcţiona. Contractele oneroase au fost desfiinţate şi astfel am putut repune pe picioare o societate de stat care dintotdeauna ar fi trebuit să fie profitabilă”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Neptun-Olimp SA, Horia Ţuţuianu.

STRATEGIE El a precizat că, în cadrul ultimei şedinţe a Adunării Generale a Acţionarilor, a fost aprobat şi planul de rentabilizare al societăţii pentru următorii ani. „În demersurile noastre de rentabilizare a societăţii am primit tot sprijinul atât din partea Ministerului Economiei, acţionar majoritar, cât şi din partea celuilalt acţionar semnificativ, SIF Transilvania, ai cărui reprezentanţi ne-au dat tot concursul atât pentru ceea ce am realizat în ultimul an, cât şi pentru ceea ce ne-am propus pentru viitor. Dorim ca până în 2016 să transformăm SC Neptun-Olimp în una dintre cele mai profitabile societăţi de stat”, a spus Ţuţuianu. Punerea în valoare a complexului de vile „Olimp“, relansarea agenţiei de turism, rentabilizarea plajelor pe care le are în administrare sunt doar câteva dintre punctele prinse în strategia de rentabilizare a societăţii. De exemplu, pentru anul viitor, conducerea societăţii doreşte să achiziţioneze mai multe jetski-uri pentru ca pe sectorul de plajă ”La Steaguri”, pe care îl are în administrare, să deschidă un punct nautic. În ceea ce priveşte agenţia de turism a societăţii, aceasta îşi va mări numărul de oferte pentru turişti prin încheierea unor contracte cu mai multe hoteluri din sudul litoralului. Nici cele două autocare ale SC Neptun-Olimp nu vor mai arde motorina degeaba, cu acestea urmând a fi organizate mai multe excursii pentru turişti atât în România, cât şi în străinătate.