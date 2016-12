Nereguli de 53,11 milioane lei la achiziţiile publice

Proiecte europene din cinci programe operaţionale desfăşurate în România au suferit corecţii financiare de peste 53,11 milioane de lei, din cauza neregulilor găsite de autorităţile interne, în urma reverificărilor la contractele de achiziţii publice pentru cheltuielile deja declarate la Comisia Europeană, a comunicat, ieri, Ministerul Afacerilor Europene (MAEur), la solicitarea Agerpres. La cele cinci programe operaţionale, au fost depistate 130 de suspiciuni de nereguli la contracte de achiziţii publice efectuate de beneficiari - firme private, asociaţii sau autorităţi locale şi centrale -, dintr-un total de 466 de contracte verificate, în valoare de peste 1,735 miliarde de lei. Cele mai mari corecţii financiare s-au făcut la proiectele din Programul Operaţional Regional, gestionat de Autoritatea de Management de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. La proiectele gestionate de AM POR au fost reverificate 209 contracte de achiziţii publice, în valoare de 698,9 milioane de lei, iar în urma reverificărilor au fost constatate 78 de suspiciuni, unde s-au aplicat corecţii de 50,8 milioane de lei. La proiectele gestionate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, de la ministerul de resort, au fost reverificate 120 de contracte de achiziţii, în valoare totală de peste 751,7 milioane de lei, unde au fost găsite 9 suspiciuni de nereguli şi s-au aplicat corecţii de 1,95 milioane de lei. La proiectele gestionate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, de la Ministerul Economiei, au fost reverificate 90 de contracte de achiziţii publice, în valoare totală de peste 100 de milioane de lei şi s-au găsit 41 de suspiciuni, aplicându-se corecţii de peste 310.000 de lei. La proiectele gestionate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, au fost reverificate 31 de contracte de achiziţii publice, în valoare totală de 176,49 milioane de lei şi a fost găsită o suspiciune, nefiind, însă, aplicate corecţii. La proiecte gestionate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, au fost reverificate 16 contracte de achiziţii, în valoare totală de 8,28 milioane de lei, şi a fost constatată o suspiciune, neaplicându-se nicio corecţie financiară. AM POS AT se află în subordinea MAEur de la finalul lunii septembrie, de când a fost înfiinţat acest minister, însă iniţial autoritatea de management a funcţionat la Ministerul Finanţelor. De menţionat că la POR au fost efectuate reverificări prin sondaj, pe un eşantion reprezentativ, dar la celelalte programe s-au făcut controale generale. Aceste date, care sunt în curs de actualizare, au fost transmise Comisiei Europene, în condiţiile în care din luna iulie, până la 31 octombrie Guvernul a întrerupt transmiterea la Bruxelles a cererilor de rambursare pentru plăţile efectuate de beneficiari în aceste proiecte. Potrivit oficialilor guvernamentali, banii din corecţii financiare interne sunt retraşi la bugetul de stat, iar apoi sunt realocaţi către alte proiecte europene. Reverificările au fost efectuate de autorităţile de management, Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, precum şi de Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice, de la Ministerul Finanţelor Publice.